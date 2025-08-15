БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Иван Иванов: След US Open ще наблегнем на мъжкия тенис

Спорт
Шампионът от Уимбълдън при юношите посочи, че преминаването от юношески към мъжки тенис е "сред най-тежките стъпки в тениса".

Иван Иванов
Снимка: БГНЕС
Иван Иванов беше награден с наградата за Спортист №1 за месец юли. Шампионът от Уимбълдън при юношите говори пред медиите на пресконференция, организирана от пресклуб „България“. Младият тенисист има същата награда и през 2022 г, но тогава така и не успява да я получи лично. Той е най-младият спортист, печелил престижната анкета на пресклуба.

„Календарът е по-натоварен с повече турнири и преминаваме към мъжките. Това е сред най-тежките стъпки в тениса – преминаване от юношеския към мъжкия тенис. Трябва много дисциплина и характер", заяви Иванов.

"Чувствам се добре. В академията надграждаме физическите ми способности, за да се чувствам още по-добре на корта", разкри той.

"Отпадането ми от турнира в София още в първия кръг е урок, който мога да взема за следващите турнири. Има още много какво да уча за мъжкия тенис", категоричен е талантливият тенисист.

"Последният ми турнир от Големия шлем ще бъде US Open, след това ще наблегнем на мъжкия тенис. Аз съм впечатлен, че с Александър двамата играхме полуфинал. Надявам се, че ще повторим класирането и в САЩ. Целта ми е да усещам играта си още по-добре", сподели шампионът от Уимбълдън.

"Тактиката е важна, но при мъжете е по-различно. Може съперникът да контролира играта, може тактиката да свърши различна работа… Ако вдигна работата на тренировките, мисля че и резултатите ще са по-добри“, посочи Иванов.

"Рафа отдавна е спрял да тренира и е шега, че ще играем… За кратката ми седмица в Майорка успяхме да се видим. Неговото отношение – той ме поздрави, резултатът е добър и това може да те мотивира, но не трябва да се отпускаш", разказа българинът.

"Няма правилен отговор колко време ще ми трябва да пробия при мъжете. Надявам се, че до една година или по-малко ще мога да играя комфортно и да се чувствам по-добре", пожела си той.

"Тренирал съм с големи звезди на тениса и това е голяма привилегия, ако имате един и същ мениджър. Да играеш с някого от тях е голям урок, както и да имам Рафа Надал близо до себе си – това е добър урок", каза още шампионът от Уимбълдън.

"Има притеснение, когато играеш за България. Напрежението идва от очакванията. Надявам се това да бъде мотивация и да спечеля на Купа „Дейвис“", завърши Иван Иванов.

#Иван Иванов тенис

