Иван Пешев откри обновения футболен терен в НСА

Министърът на младежта и спорта благодари на ръководството на Академията за последователната работа и усилията, които полагат за обновяването и поддържането на спортната инфраструктура.

Иван Пешев, НСА
Снимка: пресцентър ММС
Инвестициите в спортната база са инвестиции в бъдещето на българския спорт. Затова ММС подкрепя реализирането на подобни проекти. С модерни съоръжения и добри условия за подготовка ние даваме шанс на младите хора да развиват таланта си, да се усъвършенстват и да постигат високи резултати. Това заяви министърът на младежта и спорта Иван Пешев по време на откриването на обновения футболен терен в Националната спортна академия „Васил Левски“.

Ремонтът на съоръжението е на обща стойност 853 592 лева с ДДС, от които 390 652 лева са отпуснати от Министерството на младежта и спорта, а 462 940 лева – собствени средства на НСА. Дейностите включват ремонт на спортния терен, изграждане на поливна система, доставка на оборудване и монтаж на мълниезащитна инсталация.

Министър Пешев благодари на ръководството на НСА за последователната работа и усилията, които полагат за обновяването и поддържането на спортната инфраструктура.

„Вашата ангажираност е пример как чрез визия и постоянство можем да създаваме условия, достойни за нашите спортисти, преподаватели и студенти. Този обновен футболен терен е поредното доказателство, че когато работим заедно, резултатите са налице“, добави министърът.

В рамките на деня беше открито и ремонтираното студентско общежитие – блок 61, модернизирано със средства на Министерството на образованието и науката и НСА.

На събитията присъстваха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, заместник-министрите на младежта и спорта Стоян Андонов и Димитър Георгиев, ректорът на НСА проф. Красимир Петков, помощник-ректорът на академията проф. Николай Изов и др.

