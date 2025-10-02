Иван Русев и Красимир Тодоров стартираха с победа на турнир в София

Иван Русев и Красимир Тодоров стартираха с победа на двойки мъже на международния турнир по бадминтон от категория "Future Series", който стартира днес в столичната зала "Европа".

Българите победиха Андреас Йоану и Йоанис Тамбурлас (Кипър) с 21:19, 21:9. Следващите им съперници ще бъдат Яник Фелтес и Жером Пуке (Люксембург).

Цветомир Стоянов и Станимир Терзиев почиваха в първия кръг, а загуба претърпяха Цветан Иванов и Мартин Стратиев.

Днес се проведоха и квалификациите на надпреварата, които преминаха трима български национали - Цветомир Стоянов на единично мъже след две победи, и смесената двойка Йордан Йорданов - Десислава Каркадакова.

Водачките в схемата на двойки жени Михаела Чепишева и Цветина Попиванова ще започнат директно от четвъртфиналите.

Турнирът в София ще продължи до неделя.