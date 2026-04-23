Иван Станев: Знаем как да излизаме от трудни моменти

Старши треньорът на Нефтохимик Иван Станев вярва, че възпитаниците му ще покажат различно лице в следващите мачове с Левски.

Бургазлии загубиха първата среща от финалната серия в Националната волейболна лига с 1:3 гейма.

"Започнахме наистина добре, по начина, по който на мен ми се искаше чисто тактически. След това Левски започна да посреща много по-добре и да играе по-разнообразно. Ние опитахме да реагираме, но явно не е било достатъчно. При тях Тошко Скримов, във важните моменти си отигра и показа висока ефективност. Ние имахме нашите моменти на висока топка, когато трябваше да вземем по-правилни решения, но това е волейболът - всичко се решава за части от секундата. Имаме два дни да анализираме и да покажем друго лице в Бургас", заяви Станев.

Според него волейболистите му са способни да излизат от трудни ситуации.

"Смених разпределителя, защото търсех някаква промяна. И тази промяна, макар да загубихме четвъртия гейм, се видя - доближихме се, падахме с три точки, имахме и шанс с тази лека топка, която падна в нашето игрище, дори да поведем. Това е финал, има го напрежението. Трябва и психологически да настроя момчетата. Загубата е загуба, но не трябва да навеждаме главите. Знаем как да излизаме от трудни моменти и вярвам, че до края на серията ще имаме възможност да го покажем", допълни специалистът.

Треньорът призна, че открива умора у играчите си.

"Двата отбора си извоюваха да са на финал. Психологията е да взимаш правилните решения в правилните моменти. Минахме през много тежка полуфинална серия. Много малко хора вярваха, че ще нанесем първа загуба на Локомотив Авиа у дома. На моменти виждам, че се усеща умора при нас. Имаме дълга скамейка. Моя работа е да намеря правилните хора в правилните моменти", сподели той след срещата.

Носителят на Купата на България ще домакинства мачовете си в зала "Арена Бургас".

"За нас е плюс, че ще играем в "Арена Бургас", но е минус, че и двата отбора ще сме гости. Ще имаме една тренировка преди двубоя. Когато зала "Младост" е пълна, отборът изглежда по различен начин, защото имаш 1500 верни фена зад теб. Дори и 2000 да има в "Арена Бургас", няма да изглежда по същия начин ", добави наставникът.