Левски София започна с победа финалната серия срещу Нефтохимик

Левски София стартира успешно финалната серия в първенството на България по волейбол за мъже, след като се наложи с 3:1 (21:25, 25:20, 25:20, 25:23) над Нефтохимик 2010 в първия двубой, игран в столицата.

Гостите от Бургас започнаха по-силно и спечелиха първия гейм с 25:21, но постепенно "сините“ намериха своя ритъм и успяха да обърнат развоя на срещата. Домакините взеха следващите три части след оспорвана игра и по-добро представяне в ключовите моменти.

Срещата в зала „Левски София“ премина при равностойна игра, но с течение на времето столичани наложиха контрол и показаха по-голяма стабилност. Основен принос за успеха отново имаше опитният Тодор Скримов, който бе сред най-резултатните за своя тим.

С победата Левски поведе с 1:0 в серията до три успеха, а вторият мач е насрочен за 25 април в Бургас.