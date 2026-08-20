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Изабелла Шиникова изпусна драматичен мач и приключи участието си на двойки в Прага

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Спорт
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Българката и Ейми Суча спечелиха първия сет с 6:0, но допуснаха обрат срещу водачките в схемата

изабелла шиникова класира втория кръг турнира търнава
Снимка: БФТенис
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Изабелла Шиникова приключи участието си в надпреварата на двойки на турнира по тенис на клей в Прага с награден фонд 40 хиляди евро. Българката и представителката на домакините Ейми Суча отпаднаха на четвъртфиналите след драматична загуба от поставените под №1 Валерия Страхова от Украйна и Анастасия Тихонова от Русия.

Шиникова и Суча започнаха по впечатляващ начин и не оставиха никакви шансове на съперничките си в първия сет, който спечелиха категорично с 6:0.

Развитието на срещата обаче се промени във втората част. Страхова и Тихонова успяха да стабилизират играта си и след 6:4 изравниха резултата, изпращайки двубоя в решаващ шампионски тайбрек.

В него битката остана напълно равностойна до 8:8. В решаващия момент водачките в схемата спечелиха две последователни разигравания и затвориха мача с 10:8 след общо 80 минути на корта.

Така Шиникова приключи участието си в Прага. В надпреварата на сингъл българската тенисистка отпадна още в първия кръг, след като отстъпи на испанката Алисия Ереро Линяна с 3:6, 5:7.



#тенис турнир в Прага 2026 # Изабелла Шиникова

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