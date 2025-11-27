Изабелла Шиникова отпадна във втория кръг на сингъл на турнир в Монастир

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабелла Шиникова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №4 Шиникова беше елиминирана от участващата с „уайлд кард“ 16-годишна Луна Вуйович (Сърбия) с 2:6, 3:6 за 74 минути, след като загуби първите четири и последните три гейма в мача.

33-годишната софиянка е полуфиналистка на двойки заедно с Анастасия Абанято (Италия). Шиникова и Абанято, водачки в схемата при дуетите, ще играят утре за място на финала срещу Ива Иванова (България) и Беатрис Зелтина (Латвия), които днес спечелиха без игра срещу отказалите се Алиша Дюдъни (Великобритания) и Алина Гранвер (Швейцария).