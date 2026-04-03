Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите в Шарм ел Шейх

Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 българка записа убедителна победа над петата в схемата Виктория Милованова (Русия) с 6:2, 6:1 за 74 минути.

34-годишната Шиникова започна силно срещата и поведе с 3:0. Съперничката ѝ успя да върне два гейма, но българката отговори със серия от три поредни, за да затвори първия сет. Във втората част Шиникова доминираше изцяло, поведе с 5:0 и без затруднения приключи двубоя.

Това е трета поредна победа за българката в турнира, като тя все още няма загубен сет и е отстъпила едва осем гейма в трите си мача.

В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу третата поставена Кристина Кройтор от Русия.