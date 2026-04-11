Изабелла Шиникова ще спори за титлата в Шарм ел Шейх

Изабелла Шиникова се класира за финала на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №2 в схемата българка победи на полуфиналите със 7:6(3), 6:2 Карла Попович (Хърватия). Срещата продължи два часа и 11 минути.

Българката започна лошо мача и изостана с 1:4, но успя да изравни за 4:4 в първия сет, който стигна до тайбрек. В него Шиникова поведе с 6:3 точки и от първата си възможност затвори сета в своя полза. 34-годишната българка спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 във втората част и триумфира с победата.

Това е четвърта поредна победа за Шиникова на турнира, като утре тя ще играе за титлата срещу първата поставена Катерина Кузмова (Словакия).

Изабелла Шиникова има 27 спечелени титли на сингъл от турнири на ITF за жени, като три от тях бяха спечелени през миналата година на турнири в Шарм ел Шейх.