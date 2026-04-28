Избраха Брад Стивънс за мениджър на сезона в НБА

Президентът по баскетболните операции печели наградата за втори път в рамките на три сезона.

Президентът по баскетболните операции в Бостън Селтикс Брад Стивънс беше избран за мениджър на сезона в НБА за втори път в рамките на три сезона, информира агенция Reuters.

Селтикс завършиха с втория най-добър резултат (56-26) в Източната конференция през сезон 2025/2026 и си осигуриха място в плейофите за пети път през петте си сезона, в които Стивънс заема настоящата си позиция.

Бостън постигна това въпреки раздялата с Ал Хорфорд, Кристапс Порзингис и Джру Холидей преди сезона и въпреки че можеше да използва Джейсън Тейтъм само в 16 мача, след като той се възстанови от контузия в ахилеса.

Брад Стивънс, който спечели наградата и през сезон 2023/2024, е 12-ият мениджър, който получава отличието повече от веднъж, откакто бе връчено за първи път през 1972/1973 година.

49-годишният Стивънс получи 11 гласа, за да спечели първо място и общо 69 точки в гласуването сред своите колеги мениджъри. Преди да се присъедини към ръководството на Бостън, той беше старши треньор на отбора в продължение на осем сезона и записа 354 победи и 282 загуби.

