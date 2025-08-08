Издирват тялото на 18-годишен младеж в морето край Приморско

18-годишно момче изчезна в морето край Приморско. Сигнал за случая е подаден около 15:00 ч. вчера.

Установено е, че половин час по-рано, в района до кея в неохраняемата зона на плаж “Аркутино”, 18-годишният младеж от Сливен, заедно със 17-годишната си приятелка влезли в морето.

Силното водно течение обаче завлякло момчето под водата. Въпреки създадената организация от спасители, обслужващи плажа, към които впоследствие се присъединил и водолазен екип при РДГП – Бургас, до момента тялото на младежа не е открито.

Издирвателните действия ще продължат и през днешния ден. Работата по случая продължава от служите ли на Районно управление - Приморско.