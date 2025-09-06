Изложение на ретро автомобили за Деня на Съединението в Смолян

В Смолян Денят на Съединението беше отбелязан с изложение на ретро автомобили и

мотоциклети. То събра над 70 любители на старите коли от цялата страна, които изложиха колекционерски

модели, както от престижни марки, така и емблематични автомобили от времето на социализма, като

"Волга", "Москвич", "ЗАЗ".

Най-старата кола на изложението е произведена през 1955 година. Впечатление направи

западна лимузина от 1959 г., която пристигна за изложението от Търговище.

По думите на председателя на Асоциацията на клубовете за исторически превозни средства в България Искрен Миланов, не е толкова важно коя е най-старата кола, а коя е най-хубавата.

"Тук има много хубави коли и бих казал, че има ценни коли от гледна точка на това колко са редки и в какво състояние се намират. Така че, не винаги най-старата кола е най-атрактивната. Тук например има един кабриолет, който е произведен само в 200 бройки в Германия, изключително рядък", каза Миланов.

Всички ретро автомобили, представени в изложението, са в движение и могат, макар и рядко, да се видят

по пътищата на България.