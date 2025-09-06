БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в...
Чете се за: 02:37 мин.
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО

Изложение на ретро автомобили за Деня на Съединението в Смолян

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Запази
изложение ретро автомобили деня съединението смолян
Слушай новината

В Смолян Денят на Съединението беше отбелязан с изложение на ретро автомобили и
мотоциклети. То събра над 70 любители на старите коли от цялата страна, които изложиха колекционерски
модели, както от престижни марки, така и емблематични автомобили от времето на социализма, като
"Волга", "Москвич", "ЗАЗ".

Най-старата кола на изложението е произведена през 1955 година. Впечатление направи
западна лимузина от 1959 г., която пристигна за изложението от Търговище.

По думите на председателя на Асоциацията на клубовете за исторически превозни средства в България Искрен Миланов, не е толкова важно коя е най-старата кола, а коя е най-хубавата.

"Тук има много хубави коли и бих казал, че има ценни коли от гледна точка на това колко са редки и в какво състояние се намират. Така че, не винаги най-старата кола е най-атрактивната. Тук например има един кабриолет, който е произведен само в 200 бройки в Германия, изключително рядък", каза Миланов.

Всички ретро автомобили, представени в изложението, са в движение и могат, макар и рядко, да се видят
по пътищата на България.

#Денят за Съединението #мотоциклети #ретро автомобили #изложение #Смолян

Водещи новини

Голям пожар пламна край Сопот
Голям пожар пламна край Сопот
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ) Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за 140-годишнината от историческата дата Денят на Съединението: Пловдив е център на тържествата за 140-годишнината от историческата дата
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че нашите предци са изпитвали болка от разединението Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че нашите предци са изпитвали болка от разединението
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Краят на една епоха: Последна почит към модната легенда Джорджо...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Тръмп подписа указа за преименуването на Министерството на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ