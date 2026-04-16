Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Почина композиторът Кирил Икономов
Изследване на „Мяра“: Общественото напрежение през първото тримесечие остава високо

Главният фактор за нарастване е ценовият ръст, отбелязват от Центъра за анализ и кризисни комуникации

Общественото напрежение в България остава високо, като индексът за първото тримесечие на годината достига 6,88. Данните са от съвместно изследване на Центъра за анализ и кризисни комуникации и агенция „Мяра“, които публикуват индекса на всеки три месеца.

Стойността бележи лек ръст спрямо предходния период, когато индексът е бил 6,76. Така показателят остава в категорията „висок индекс – трудно контролируеми рискове“.

Индексът на общественото напрежение се измерва по скала от 0 до 10, като стойности между 6 и 7,99 се определят като високи с трудно контролируеми рискове. Над 8 нивото се счита за много високо и близко до неуправляемо състояние.

Според анализа основните фактори за напрежението са свързани с очаквания за ръст на цените и общата икономическа несигурност. Отчита се и влияние на високото ниво на възприемана корупция, както и традиционната предизборна обществена чувствителност.

Авторите на изследването отбелязват, че политическото напрежение е леко намаляло, но икономическите притеснения излизат на преден план. В този период се наблюдава и засилено негативно съдържание в медиите и социалните мрежи.

Броят на протестите е по-малък спрямо предходни периоди, но техният обществен и онлайн отзвук остава значителен. Сред факторите с най-силен ефект върху обществените нагласи е и трагичен инцидент, който е получил широк обществен резонанс.

ТОП 24

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
3
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови...
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на потреблението
4
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на...
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
5
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на подиума в София
6
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на...

Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
5
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние
6
Наредба въвежда правила за медицинската помощ от разстояние

Почина композиторът Кирил Икономов Почина композиторът Кирил Икономов
11340
Чете се за: 00:25 мин.
В памет на героите: Ролята на Брацигово в Априлското въстание В памет на героите: Ролята на Брацигово в Априлското въстание
Чете се за: 04:35 мин.
Отбелязваме Деня на Конституцията във Велико Търново Отбелязваме Деня на Конституцията във Велико Търново
Чете се за: 01:50 мин.
Eпидемичен взрив от морбили в 11 области: Враца с над 100 случая Eпидемичен взрив от морбили в 11 области: Враца с над 100 случая
Чете се за: 04:05 мин.
Синята студентска книжка остава в историята: Университетите преминават към пълна дигитализация Синята студентска книжка остава в историята: Университетите преминават към пълна дигитализация
Чете се за: 03:55 мин.

Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (ВИДЕО)
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (ВИДЕО)
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Почина композиторът Кирил Икономов Почина композиторът Кирил Икономов
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Евакуираха Съдебната палата в София заради сигнал за бомба Евакуираха Съдебната палата в София заради сигнал за бомба
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Отбелязваме Деня на Конституцията във Велико Търново Отбелязваме Деня на Конституцията във Велико Търново
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Eпидемичен взрив от морбили в 11 области: Враца с над 100 случая
Чете се за: 04:05 мин.
Общество
Над 320 кг месо без документи задържаха на "Дунав мост"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Руски удари в Одеса, Киев и Днипро: 13 загинали, десетки ранени
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Примирието в Близкия изток: Пакистанска делегация е на консултации...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
