Изследване на „Мяра“: Общественото напрежение през първото тримесечие остава високо

Общественото напрежение в България остава високо, като индексът за първото тримесечие на годината достига 6,88. Данните са от съвместно изследване на Центъра за анализ и кризисни комуникации и агенция „Мяра“, които публикуват индекса на всеки три месеца.

Стойността бележи лек ръст спрямо предходния период, когато индексът е бил 6,76. Така показателят остава в категорията „висок индекс – трудно контролируеми рискове“.

Индексът на общественото напрежение се измерва по скала от 0 до 10, като стойности между 6 и 7,99 се определят като високи с трудно контролируеми рискове. Над 8 нивото се счита за много високо и близко до неуправляемо състояние.

Според анализа основните фактори за напрежението са свързани с очаквания за ръст на цените и общата икономическа несигурност. Отчита се и влияние на високото ниво на възприемана корупция, както и традиционната предизборна обществена чувствителност.

Авторите на изследването отбелязват, че политическото напрежение е леко намаляло, но икономическите притеснения излизат на преден план. В този период се наблюдава и засилено негативно съдържание в медиите и социалните мрежи.

Броят на протестите е по-малък спрямо предходни периоди, но техният обществен и онлайн отзвук остава значителен. Сред факторите с най-силен ефект върху обществените нагласи е и трагичен инцидент, който е получил широк обществен резонанс.