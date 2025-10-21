БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изследване на "Мяра": Общественото напрежение в България достига високи нива през третото тримесечие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
галъп всеки втори българин смята предсрочни избори
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Индексът на общественото напрежение в България за периода 1 юли – 30 септември 2025 г. е 6,09, което попада във фазата "висок индекс, трудно контролирани рискове". Данните са от изследване на социологическа агенция "Мяра".

Индексът се измерва по скала от 0 до 10 и отчита влиянието на 21 показателя, обединени в три групи – държавност и среда, благосъстояние и публичност.

От агенцията посочват, че тримесечието е било белязано от социални и битови инциденти, катастрофи и природни бедствия, докато политическите и икономическите промени са имали по-слаб ефект. Сред събитията с най-голям обществен резонанс е арестът на кмета на Варна.

Въпреки ниската безработица и контролирана инфлация, доверие в институциите остава ниско, а негативизмът към правителството и парламента – устойчив. В медиите и социалните мрежи доминира негативното съдържание, което също допринася за повишеното напрежение.

Според прогнозите на "Мяра" през последното тримесечие на годината се очаква нов ръст на напрежението, свързан с политическите процеси и предстоящото въвеждане на еврото.

# ръст при напрежението #обществено напрежение #агенция "Мяра"

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
3
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
4
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
6
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Общество

По 15 000 лева ще получат семействата на загиналите от потопа в Бургаско
По 15 000 лева ще получат семействата на загиналите от потопа в Бургаско
Образователният министър свика извънредна среща за мерките за сигурност в училищата Образователният министър свика извънредна среща за мерките за сигурност в училищата
Чете се за: 01:05 мин.
Инж. Иван Иванов: Над 60% от водопреносната мрежа трябва да бъде подменена Инж. Иван Иванов: Над 60% от водопреносната мрежа трябва да бъде подменена
Чете се за: 06:42 мин.
Вълнуващ, дълъг път, упорство, саможертви - така описва нелекия си път в медицината проф. Николай Габровски, лекар на 2025 г. Вълнуващ, дълъг път, упорство, саможертви - така описва нелекия си път в медицината проф. Николай Габровски, лекар на 2025 г.
Чете се за: 04:45 мин.
Проф. Калин Гайдаров: Институциите, които трябва да възпитават децата, практически не работят от години Проф. Калин Гайдаров: Институциите, които трябва да възпитават децата, практически не работят от години
Чете се за: 02:57 мин.
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно скромно дете Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно скромно дете
Чете се за: 05:20 мин.

Водещи новини

ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично училище момче Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично училище момче
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
39-годишен мъж загина при тежка катастрофа на пътя Стрелча – Пловдив 39-годишен мъж загина при тежка катастрофа на пътя Стрелча – Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Тройното убийство в Бургаско: Бягство в гората, стар конфликт и...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ