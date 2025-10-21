Изследване на "Мяра": Общественото напрежение в България достига високи нива през третото тримесечие

Индексът на общественото напрежение в България за периода 1 юли – 30 септември 2025 г. е 6,09, което попада във фазата "висок индекс, трудно контролирани рискове". Данните са от изследване на социологическа агенция "Мяра".

Индексът се измерва по скала от 0 до 10 и отчита влиянието на 21 показателя, обединени в три групи – държавност и среда, благосъстояние и публичност.

От агенцията посочват, че тримесечието е било белязано от социални и битови инциденти, катастрофи и природни бедствия, докато политическите и икономическите промени са имали по-слаб ефект. Сред събитията с най-голям обществен резонанс е арестът на кмета на Варна.

Въпреки ниската безработица и контролирана инфлация, доверие в институциите остава ниско, а негативизмът към правителството и парламента – устойчив. В медиите и социалните мрежи доминира негативното съдържание, което също допринася за повишеното напрежение.

Според прогнозите на "Мяра" през последното тримесечие на годината се очаква нов ръст на напрежението, свързан с политическите процеси и предстоящото въвеждане на еврото.