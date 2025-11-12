Изслушват британския премиер заради сканадала с предсрочно освободените затворници

Британският премиер Киър Стармър ще бъде изслушан днес в Камарата на общините заради скандала с предсрочно освободените затворници. Опозицията обвини правителството в рискова политика и отслабване на наказателната система.

Според статистиката от април до октомври 90 осъдени са напуснали предсрочно затворите.

Премиерът Стармър заяви, че лейбъристите са наследили лоша наказателна система. През 2024 г. Киър Стармър доведе Лейбъристката партия до една от най-големите изборни победи в британската история. 16 месеца по-късно обаче социологическите проучвания сочат, че позициите ѝ сред избирателите отслабват.

Изслушването става на фона на твърдения, че се готви свалянето на Стармър.

Британският здравен министър днес опроверга днес изказвания на съюзници на британския премиер, че заговорничи за отстраняването му.