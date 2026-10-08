Източване на Здравната каса: Кодът на скъпоструващо лекарство е заменян с код на евтино лекарство

Правим различен тип разследвания, свързани с източване на Здравната каса, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му проверките ще обхванат цялата страна.

Кодът на едно скъпоструващо лекарство е заменян с код на изключително евтино лекарство, посочи министърът. По думите му впоследствие имало износ на лекарства.

Той каза още, че проверките засягат и Националния осигурителен институт.

По-рано днес министър Иван Демерджиев беше изслушан в парламента относно данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели, и информация за насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски.