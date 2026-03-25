Джа Морант пропуска остатъка от сезона в НБА

Гардът Джа Морант няма да играе повече през този сезон за Мемфис Гризлис заради контузия в левия лакът, съобщи отборът от Националната баскетболна асоциация (НБА).

26-годишният играч, който е двукратен участник в Мача на звездите, е взел участие в едва 20 двубоя през настоящата кампания. Мемфис дори опита да се раздели с него преди затварянето на трансферния прозорец през февруари, но останалите тимове в Лигата не проявиха интерес.

Морант получи травмата в лакътя на 21 януари във втория си мач след завръщане от двуседмично отсъствие от контузия в прасеца и оттогава не е играл за Гризлис.

Според тима гардът наскоро е провел разговор с медицинския екип относно това как да подходи с продължаващия дискомфорт в лакътя, а те са му препоръчали да бъде поставена инжекция с богата на тромбоцити плазма, за да се подпомогне оптималното заздравяване на връзките. Очакванията са той да бъде готов отново да играе в началото на следващия сезон.

Джа Морант има само 79 изиграни двубоя през последните три години заради няколко наказания и различни контузии.

Откакто беше избран под номер 2 в драфта през 2019 година, звездата на Мемфис има 22,4 точки, 7,4 асистенции и 4,6 борби средно на мач.