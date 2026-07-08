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Джъстин Бийбър се присъединява към звездното шоу на финала на Мондиал 2026

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Мадона, Шакира, BTS, Burna Boy и Coldplay също ще бъдат част от първото в историята шоу на полувремето на финал на световно първенство

джъстин бийбър присъединява звездното шоу финала мондиал 2026
Снимка: AP Photo
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Джъстин Бийбър ще бъде сред водещите изпълнители в първото в историята шоу на полувремето на финал на световно първенство по футбол. Канадската звезда се присъединява към Мадона, Шакира и BTS за спектакъла, който ще се проведе на 19 юли 2026 година на New York New Jersey Stadium.

Събитието ще обедини футбол, музика и социална кауза, като ще подкрепи FIFA Global Citizen Education Fund – инициатива, насочена към разширяване на достъпа до качествено образование и футболни възможности за деца по света.

В програмата ще участват още Burna Boy, диригентът Густаво Дудамел, детският хор PS22 Chorus и Coldplay. Шоуто ще бъде продуцирано от Global Citizen в партньорство с Live Nation и Done + Dusted, а негов куратор е Крис Мартин от Coldplay.

По информация на ФИФА вече са събрани над 50 милиона долара за фонда, като по 1 долар от всеки продаден билет за мачовете на Мондиал 2026 се дарява за социални проекти.

"Благодарен съм, че ще бъда част от това шоу, и още повече – че то вече помага за достъпа до образование на деца по целия свят“, заяви Джъстин Бийбър.

#Мондиал 2026 #Джъстин Бийбър

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