Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Джейкъб Киплимо спечели Маратона на Чикаго

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
При жените победата бе за Хауи Фейса.

Джейкъб Киплимо
Снимка: БГНЕС
Угандиецът Джейкъб Киплимо спечели Маратона на Чикаго - едно от най-масовите и най-важни състезания в маратонската дисциплина.

Той постигна категорична победа, като измина 42-километровата дистанция за 2:02.23 часа. При жените победата бе за етиопката Хауи Фейса.

Киплимо, който е световният рекордьор в полумаратона, изпревари с 1:31 минути Амос Кипруто от Кения, който се нареди втори. Трети с 2:04.37 часа остана друг кениец - Алекс Масай.

При жените Фейса взе победата с 2:14.56 часа. Тя изпревари с повече от две минути сънародничката си Мегерту Алему, а трета остана Магдалена Шаури от Танзазания с 2:18.03 часа.

