Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Джейми Каръгър: Карик заслужава да остане начело на Манчестър Юнайтед

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
"Червените дяволи“ са на крачка от Шампионската лига след серия силни резултати под ръководството на временния наставник

Джейми Каръгър: Карик заслужава да остане начело на Манчестър Юнайтед
Снимка: БГНЕС
Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е все по-близо до това да запази поста си и през следващия сезон, след като изведе тима до впечатляваща серия от резултати във Висшата лига.

Според бившия защитник на Ливърпул Джейми Каръгър, Карик напълно заслужава да бъде утвърден като постоянен мениджър.

"Той ще бъде мениджър на Манчестър Юнайтед и през следващия сезон – няма съмнение. Резултатите са сензационни“, коментира анализаторът.

Юнайтед направи нова крачка към класиране за Шампионска лига след победа с 2:1 над Брентфорд на „Олд Трафорд“. С попадения на Каземиро и Бенямин Шешко „червените дяволи“ затвърдиха мястото си в топ 4, като четири кръга преди края имат солиден аванс пред преследвачите.

Откакто пое отбора през януари, Майкъл Карик има девет победи в 13 мача, което значително подобри позицията на тима в класирането. Според Каръгър именно способността му да се адаптира е ключова разлика спрямо предишното ръководство.

Футболистите също изразяват подкрепа към наставника. Капитанът Хари Магуайър подчерта, че увереността в състава е нараснала значително, а резултатите "говорят сами за себе си“.

От своя страна Карик остава фокусиран върху предстоящите мачове и запазва умерен тон.

"В добра позиция сме. Предстои ни важен двубой през уикенда и гледаме напред“, заяви той.

Следващото голямо изпитание за Юнайтед е сблъсъкът с Ливърпул, който може окончателно да гарантира завръщането на отбора в най-престижния европейски клубен турнир.

