Ман Юнайтед взе своето срещу Брентфорд

Манчестър Юнайтед победи с 2:1 Брентфорд на „Олд Трафорд“ и се доближи до класиране за Шампионска лига през следващия сезон. „Червените дяволи“ се нуждаят от още две точки в оставащите четири мача, за да подпечатат мястото си и на теория, като към момента разполагат с аванс от 11 пункта пред шестия в подреждането.

Домакините започнаха по-активно и откриха резултата още в 11-ата минута чрез Каземиро. Въпреки това гостите създадоха няколко добри възможности преди почивката, като Игор Тиаго пропусна на три пъти, а Сене Ламенс се отличи с ключови намеси.

Малко преди почивката Юнайтед удвои преднината си чрез Бенямин Шешко, възползвайки се от една от малкото си чисти ситуации.

След паузата Данго Уатара също пропусна отлични шансове за Брентфорд, като при един от ударите топката срещна гредата. В 87-ата минута Матиас Йенсен върна едно попадение за гостите, но тимът от Лондон не успя да стигне до изравняване.

С успеха Манчестър Юнайтед прекъсна негативната серия срещу този съперник и затвърди позициите си в челото, докато Брентфорд сложи край на поредица от пет равенства и усложни задачата си в битката за европейските места.