Міністерството на финансите ще публикува списък с...
Джейми Карагър разкритикува остро тактиката на Слот след тежката загуба на Ливърпул в Париж

Според бившия защитник "червените" са изглеждали като отбор от по-ниско ниво при поражението с 0:2 от ПСЖ в Шампионската лига

Ливърпул е изправен пред сериозно изпитание по пътя към полуфиналите в Шампионската лига, след като допусна поражение с 0:2 при гостуването си на Пари Сен Жермен в първия четвъртфинален сблъсък. Английският тим бе категорично надигран във френската столица, а резултатът дори можеше да бъде значително по-тежък.

Футболният анализатор и бивша клубна легенда Джейми Карагър не спести критиките си към мениджъра Арне Слот, като определи тактическите му решения като "сериозно погрешни“. Според него преминаването към схема с петима защитници не само не е донесло стабилност, но е направило отбора още по-уязвим.

"Това беше като да гледаш отбор от по-ниска дивизия. Разликата в класите беше притеснителна“, коментира Карагър, подчертавайки, че Ливърпул е имал късмет да допусне само два гола.

Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия се разписаха за френския шампион, който създаде още редица положения, но пропусна да увеличи преднината си. Домакините имаха и претенции за дузпи, които не бяха уважени след намеса на ВАР.

Особено показателно за проблемите в отбраната на английския тим беше представянето на Върджил ван Дайк. Според Карагър нидерландският защитник е бил поставен в необичайно трудна ситуация заради начина, по който е била организирана защитата.

"Никога не съм го виждал толкова некомфортен с екипа на Ливърпул. Налагаше се да покрива огромни пространства и това ясно показа слабостите на системата“, добави бившият национал на Англия.

Въпреки критиките към тактиката на Слот, Карагър отдаде заслуженото и на представянето на ПСЖ, определяйки играта на френския тим като изключителна.

Реваншът на „Анфийлд“ ще бъде решаващ за амбициите на Ливърпул, но след показаното в Париж задачата пред английския гранд изглежда изключително трудна.

#ПФК Ливърпул #Джейми Карагър

