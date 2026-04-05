Джесика Пегула е на победа от защита на титлата в Чарлстън

Водачката в схемата Джесика Пегула се класира за финала на турнира по тенис на клей в Чарлстън от сериите WTA 500 и е само на една победа от това да защити титлата си.

Американката, която триумфира в надпреварата през миналия сезон, се наложи над сънародничката си Ива Йович с 6:4, 5:7, 6:3 след оспорван двубой, продължил повече от два часа и половина.

Джесика Пегула показа характер в решаващия сет, след като изоставаше с 0:2, но обърна до 4:2 и с нов пробив в деветия гейм затвори мача в своя полза.

В спора за трофея тя ще се изправи срещу Юлия Стародубцева, която достигна до първия финал в кариерата си на турнир от веригата WTA. Украинката победи убедително Мадисън Кийс с 6:1, 6:4 в другия полуфинал.

За Джесика Пегула това ще бъде шанс за втора титла през сезона след успеха ѝ в Дубай по-рано през годината.