Джесика Пегула отново оцеля в трисетова битка в Чарлстън

Поставената под номер 1 Джесика Пегула продължава с трудности защитата на титлата си на турнира на клей WTA 500 в Чарлстън, но отново намери начин да продължи напред.

Само ден след трисетовия маратон срещу Юлия Путинцева, американката бе сериозно затруднена и от италианката Елизабета Кочарето, но успя да спечели с 1:6, 6:1, 7:6(1) след повече от два часа игра.

Кочарето поведе с 4:1 в решителния сет, но Пегула показа характер, изравни резултата и доминира в тайбрека, за да стигне до успеха.

В следващия кръг тя ще се изправи срещу рускинята Диана Шнайдер, която победи убедително Лейла Фернандес с 6:3, 6:0.

В други срещи от турнира Белинда Бенчич елиминира Сара Бейлек, а Мадисън Кийс преодоля Анна Бондар. Имаше и изцяло американски сблъсъци, в които Маккартни Кеслър и младата Ива Йович продължиха напред.

Паралелно с това в турнира в Богота се стигна до изненади, след като поставените под номер 2 и 3 отпаднаха още във втория кръг. Варвара Лапченко отстрани Джесика Бузас Манейро, а аржентинката Хасмин Ортези поднесе сензация срещу Камила Осорио.

Поставената под номер 1 Марие Бузкова обаче нямаше проблеми и продължи напред след отказване на съперничката си Хане Вандевинкел.