Джон Корир и Шарон Локеди триумфираха за втора поредна година в маратона на Бостън

Защитаващият титлата си Джон Корир от Кения спечели 130-ото издание на маратона на Бостън, поставяйки рекорд на трасето.

Корир завърши най-стария маратон за 2:01.52 часа, триумфирайки за втори пореден път и подобрявайки предишния рекорд на трасето от 2:03:02 часа, поставен от Джефри Мутай през 2011-а.

Вторият в класирането Алфонс Феликс Симбу от Танзания финшира на 55 секунди след победителя, а бронзовият медалист от Игрите в Париж 2024 Бенсън Кипруто завърши подиума.

Кенийката Шарън Локеди също запази титлата си с победа в женската надпревара с време 2:18:51 часа. Тя постави рекорд на трасето 2:17:22 през миналата година. Сънародничките ѝ Лоис Чемнунг и Мери Нгуги-Купър са съответно втора и трета.

Швейцарецът Марсел Хуг спечели състезанието с инвалидни колички при мъжете за девети път, докато Еден Рейнбоу-Купър от Обединеното кралство пресече финалната линия първа в състезанието с инвалидни колички при жените.