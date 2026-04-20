Ангел Русев: Преодолях всичко и отново съм европейски шампион

Шампионът посвети шестата си поредна титла на покойния доц. Кирил Панайотов след драматичен триумф в Батуми

Ангел Русев демонстрира изключителен характер, за да спечели шеста поредна европейска титла по вдигане на тежести, а след успеха си сподели емоциите си пред БНТ.

В категория до 60 килограма на шампионата в Батуми българинът триумфира с двубой от 275 килограма, изпреварвайки с едва килограм арменеца Гарник Чолакян. Русев стигна до златото по драматичен начин, след като направи два неуспешни опита на 155 кг в изтласкването, но в решителния трети опит успя да се събере и да вдигне тежестта, с което си осигури първото място.

"За мен състезанието не мина изключително добре. Имаше доста травми, стари контузии и психически грешки. Но преодолях всичко и отново станах европейски шампион“, заяви Русев.

Той благодари на своя треньорски щаб и институциите за подкрепата, като специално посвети титлата си на покойния доц. Кирил Панайотов.

"Тази титла посвещавам на нашия починал президент доц. Кирил Панайотов. Без него нашият клуб нямаше да бъде толкова силен, нито и аз“, добави шесткратният европейски шампион.

Успехът затвърждава доминацията на Русев в категорията и още веднъж подчертава мястото му сред най-успешните български щангисти в последните години.

Цялото изказване на шампиона от Батуми можете да видите във видеото!

