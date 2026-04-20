Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Ангел Русев стана за шести пореден път европейски шампион...
Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
При 98,33% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

Почти двойно повече заявления за гласуване в щата Масачузетс

В Бостън интерес са проявили 403 души, при 277 на предишните избори

Снимка: Надя Улман, Бостън, САЩ
Приключи гласуването в района на Бостън, САЩ. В щата Масачузетс от общо четири секции на предходни избори останаха само две. Едната е в Нютън, западно от Бостън, а другата - на Кейп Код.

Тази година избирателни секции нямаше в Българския Център в Нова Англия край Бостън и на остров Нантъкет, където българската общност е значителна, а до най-близката секция пътуването отнема над 4 часа с ферибот общо в двете посоки.

На тези избори в щата Масачузетс са подадени 470 заявления – почти двойно повече от предишния рекорд от 282 през 2021 г.

В Бостън интересът е още по-впечатляващ: 403 заявления спрямо досегашния пик от 227. Доброволци успяха да осигурят и машина, за да бъде гласуването максимално бързо и лесно. След проблем с отчитането на бюлетина след 13.30 местно време машинното гласуване беше преустановено заради проблем, вероятно свързан с ролката хартия.

Въпреки тази мобилизация, разочарованието от изборния закон остава. Секциите в САЩ бяха намалени с 60%, което при огромните разстояния и растящите разходи за бензин, лишиха хиляди наши сънародници от реалната възможност да гласуват.

Александра, студентка: "Гласувам, за да мога един ден да се върна в България. Участвах активно на протестите в България декември месец и виждайки колко много хора бяха на улицата, аз вярвам, че младите хора могат да донесат промяна. Ако не гласуваме, сме част от проблема. Но ако гласуваме, сме част от промяната. И аз искам да бъда част от тази промяна. С това днес аз гласувам за една европейска България без корупция."

Бора, студент: "Аз гласувам, защото обичам България. Обичам безкрайно красивата ни природа, обичам богатата ни история. Това, което не обичам е корупцията ни. Затова гласувам, защото всеки глас има значение."

За БНТ от Бостън Надя Улман

#българи #Масачузетс #бостън #гласуване

Последвайте ни

ТОП 24

При 98,33% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
1
При 98,33% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в Палмърс Грийн в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в Палмърс Грийн в Лондон
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
5
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Спокойно върви предаването на протоколите в София
6
Спокойно върви предаването на протоколите в София

Най-четени

При 98,33% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
1
При 98,33% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в Палмърс Грийн в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в Палмърс Грийн в Лондон
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Парламентарни Избори 2026

Антонио Коща поздрави Румен Радев за победата
Антонио Коща поздрави Румен Радев за победата
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Пазарджик При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Пазарджик
Чете се за: 00:25 мин.
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Ловеч При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Ловеч
5288
Чете се за: 00:27 мин.
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Кюстендил При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Кюстендил
5993
Чете се за: 00:27 мин.
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Добрич При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Добрич
5115
Чете се за: 00:25 мин.
При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Габрово При 100% обработени протоколи: Резултатите от вота в Габрово
8787
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

При 98,33% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
При 98,33% обработени протоколи: ГЕРБ-СДС изпреварват ПП-ДБ
Чете се за: 00:37 мин.
Парламентарни Избори 2026
Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно Румен Радев: „Прогресивна България“ печели безапелационно
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Кремъл за победата на Румен Радев: Впечатлени сме от желанието за прагматичен диалог с Москва Кремъл за победата на Румен Радев: Впечатлени сме от желанието за прагматичен диалог с Москва
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи? Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Чете се за: 00:27 мин.
По света
България отбелязва 150 години от избухването на Априлското въстание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Затруднения при отчитането на вота в Хасково, комисиите чакат с часове
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
24 000 гласували в Турция – спад наполовина спрямо предишния вот
Чете се за: 04:17 мин.
Парламентарни Избори 2026
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера се потвърди
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
