Почти двойно повече заявления за гласуване в щата Масачузетс

Приключи гласуването в района на Бостън, САЩ. В щата Масачузетс от общо четири секции на предходни избори останаха само две. Едната е в Нютън, западно от Бостън, а другата - на Кейп Код.

Тази година избирателни секции нямаше в Българския Център в Нова Англия край Бостън и на остров Нантъкет, където българската общност е значителна, а до най-близката секция пътуването отнема над 4 часа с ферибот общо в двете посоки.

На тези избори в щата Масачузетс са подадени 470 заявления – почти двойно повече от предишния рекорд от 282 през 2021 г.

В Бостън интересът е още по-впечатляващ: 403 заявления спрямо досегашния пик от 227. Доброволци успяха да осигурят и машина, за да бъде гласуването максимално бързо и лесно. След проблем с отчитането на бюлетина след 13.30 местно време машинното гласуване беше преустановено заради проблем, вероятно свързан с ролката хартия.

Въпреки тази мобилизация, разочарованието от изборния закон остава. Секциите в САЩ бяха намалени с 60%, което при огромните разстояния и растящите разходи за бензин, лишиха хиляди наши сънародници от реалната възможност да гласуват.

Александра, студентка: "Гласувам, за да мога един ден да се върна в България. Участвах активно на протестите в България декември месец и виждайки колко много хора бяха на улицата, аз вярвам, че младите хора могат да донесат промяна. Ако не гласуваме, сме част от проблема. Но ако гласуваме, сме част от промяната. И аз искам да бъда част от тази промяна. С това днес аз гласувам за една европейска България без корупция." Бора, студент: "Аз гласувам, защото обичам България. Обичам безкрайно красивата ни природа, обичам богатата ни история. Това, което не обичам е корупцията ни. Затова гласувам, защото всеки глас има значение."

За БНТ от Бостън Надя Улман