Андрей Янкулов: Вчерашните избори имат своя голям победител и своите големи губещи

Във Фейсбук служебният правосъден министър Андрей Янкулов написа, че вчерашните избори имат както своя голям победител – „Прогресивна България“, така и своите големи губещи – по думите му дългогодишните политически продуценти на корупционното статукво в правосъдието.

Той допълва, че оттук нататък една от критично важните теми за бъдещето на България е как тази огромна обществена подкрепа за промяна в правосъдието ще бъде трансформирана в политически действия.

Янкулов пише още, че съдебната система не бива да прекара още дълги месеци с главен прокурор начело на прокуратурата, който е на поста си противно на закона и морала. Това е дълбоко разяждащо правовата държава състояние, което, по думите му, не може да бъде търпяно нито ден повече.

