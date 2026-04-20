Застудяване с валежи и гръмотевици: жълт код за Южна България

В следобедните часове ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места, главно в източните и планинските райони, ще превали. Очакват се и гръмотевици, както и условия за градушки.

Вятърът ще бъде умерен, в Дунавската равнина временно силен – от запад, а в Източна България – от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 24°, в София – около 20°, а по Черноморието – между 15° и 19°.

През нощта облачността от северозапад ще започне да се увеличава и до сутринта на места в Северозападна България ще превали. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 6°.

За утре в много райони на Южна България е обявен жълт код за интензивни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 13° и 19°, в София – около 13°, а по Черноморието – между 13° и 17°. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а в Източна България – от североизток, с който ще прониква по-студен въздух. В планините също ще има валежи, над 1600 метра – от сняг. По-значителни ще бъдат в Родопите, Странджа и Сакар, където се очакват и гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен до силен от северозапад.

В сряда ще продължи да вали дъжд. Ще духа до умерен северен вятър и застудяването ще продължи.

През следващите дни ще остане ветровито с умерен, временно силен северозападен вятър. Облачността ще бъде променлива. В четвъртък минималните температури ще са най-ниски – между 1° и 6°, а максималните ще започнат да се повишават.

В петък и събота вероятността за валежи е малка, но не са изключени изолирани, слаби превалявания, главно в планините.