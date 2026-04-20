Изгряваща звезда на турското кино с български корени с поглед към политиката у нас (СНИМКИ)

Категорична победа за ДПС на вота в Турция. При преброени над 99% от бюлетините, партията на Делян Пеевски печели над 53% от вота в южната ни съседка. На второ място е коалиция АПС с над 21%.

За първи път партия различна от ДПС и АПС пробива в Турция и вълната Румен Радев се усеща и там. Над 17,3% печели "Прогресивна България" от вота на изселниците ни в Турция. ПП-ДБ имат близо 3%, а ГЕРБ-СДС над 1,3%.

Над 30 000 са гласувалите български турци, което е доста по-малко в сравнение с вота през 2024 г., когато пред урните отидоха над 48 000 души. Над 2000 са невалидните бюлетини. Гласуващите в Турция предпочетоха да гласуват предимно с хартиена бюлетина, а не с машина, както на предходните избори.

Секцията с най-много подадени гласове е тази в Чорлу - 1909 гласували. Там бяха и най-много подадените заявления за включванията в избирателните списъци.

Екипът на БНТ разговаря с млада надежда на турското кино - Берг Йозгюр. Младият мъж е син на изселници от България, но самият той е роден в Истанбул и не говори български. 22-годишният актьор вече се снима във филми за "Нетфликс", но има интерес и към българската политика, за която се информира от баща си.

Берк Йозгюр, актьор, син на изселници от България: Това са първите ми избори. Дойдох със сестра ми и баща ми. Развълнуван съм. Надявам се на всичко най-добро за всички нас.

- Какво мислите за опашките, много ли се чака?

- Не е важно. Само резултатите са важни. Не е проблем, ще изчакаме.

- Роден сте в Истанбул?

- Да.

- Защо не научихте български?

- Баща ми работи в България и често пътуваше дотам и обратно и беше трудно да се науча. Избрах да уча английски, но скоро ще науча български, надявам се.

- Как се информирате, как научавате за политическите партии в България, какво обещават те, какво искат да направят?

- Говоря с баща ми за политиците, за всички лидери по света. За тези избори той ми каза някои неща и аз му вярвам.

- Имате кариера тук в киното в Турция. Как избрахте тази професия, кога започнахте?

- Баща ми искаше да отида да уча в университет в България. Всъщност искаше да стана пилот. Така започнах да уча английски и да се готвя за университета, но реших, че не е за мен, не мога да бъда пилот. Затова започнах да търся какво мога да правя с живота си, какво всъщност искам да правя. И така се озовах в актьорска школа.

- В Истанбул?

- Да. И така открих какво искам да правя. Много обичам да влизам в различни роли. Мога да изиграя дори вас.

- Можете?