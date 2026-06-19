Джордж Лазаров достигна до полуфиналите на тенис турнира в Куршумлийска Баня

Джордж Лазаров се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

21-годишният българин постигна убедителна победа на четвъртфиналите, след като се наложи с 6:2, 6:0 над квалификанта Оскар Браун (Великобритания) за само 77 минути игра.

Лазаров контролираше изцяло двубоя и не остави шансове на своя съперник, като загуби едва два гейма по пътя към успеха.

За място на финала българинът ще се изправи срещу Андреа Де Марки (Италия).