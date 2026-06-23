БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Григор Димитров започна с убедителна победа в Майорка
Чете се за: 02:00 мин.
Премиерът Радев: България е достигнала прага на...
Чете се за: 02:15 мин.
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията...
Чете се за: 05:22 мин.
Правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за...
Чете се за: 04:00 мин.
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки...
Чете се за: 04:35 мин.
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни...
Чете се за: 02:55 мин.
При здравословен проблем по време на почивка: Колко...
Чете се за: 05:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джордж Лазаров продължава напред на двойки в Сърбия, Дария Великова стартира с убедителна победа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Българинът достигна четвъртфиналите при дуетите в Куршумлийска баня, а Великова елиминира Йоана Константинова и се класира за втория кръг на сингъл

Джордж Лазаров продължава напред на двойки в Сърбия, Дария Великова стартира с убедителна победа
Снимка: БТА

Българските тенисисти записаха положителни резултати на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Джордж Лазаров се класира за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. 21-годишният българин и неговият партньор Кирилс Соколовс от Латвия не оставиха шансове на Николас Бруна (Чили) и Валентино Конте (Аржентина), побеждавайки ги с 6:1, 6:2 за едва 49 минути игра.

В спор за място на полуфиналите Лазаров и Соколовс ще се изправят срещу победителите от двубоя между поставените под №1 Марко Марич (Франция) и Тадия Радованович (Сърбия) срещу Вук Радиенович (Сърбия) и Брандън Уокин (Австралия).

При жените Дария Великова започна успешно участието си на сингъл. Българката се наложи над своята сънародничка Йоана Константинова с 6:3, 6:0 за час и 23 минути и си осигури място във втория кръг на турнира.

Следващата съперничка на Великова ще бъде победителката от срещата между шестата поставена Юлия Стаматова и туркинята Дефне Чирпанли.

Останалите български представителки в основната схема на сингъл – Анджелина Костова и Валерия Гърневска, ще стартират участието си в сряда. Костова ще се изправи срещу сръбкинята Гала Иванович, а Гърневска ще срещне румънката Джулия Александра Мусат.

В турнира на двойки при жените Ралица Александрова и Галена Кръстенова ще играят срещу Аника Канан (Индия) и Доротея Петрович (Сърбия), докато Йоана Монева и Мая Раденкович (Швеция) ще премерят сили с Чейлин Ипек (Турция) и Милица Стошович (Сърбия).

Александра Матева и Ана Кристиана Мочану (Румъния) приключиха участието си още в първия кръг след поражение от румънско-китайския тандем Алесия Попеску и Юй Шан с 4:6, 1:6.

#тенис турнир в Куршумлийска Баня #Дария Великова #Джордж Лазаров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
1
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам виновен (ВИДЕО)
2
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам...
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет
3
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание...
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР)
4
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с...
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в местността Баба Алино
5
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в...
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна край Синеморец
6
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
5
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
6
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...

Още от: Български тенис

Григор Димитров започна с убедителна победа в Майорка
Григор Димитров започна с убедителна победа в Майорка
Пьотр Нестеров донесе първата българска победа в основната схема на Чалънджър турнира в Пловдив Пьотр Нестеров донесе първата българска победа в основната схема на Чалънджър турнира в Пловдив
Чете се за: 01:57 мин.
Динко Динев отпадна на старта на тенис турнира от сериите Чалънджър в Пловдив Динко Динев отпадна на старта на тенис турнира от сериите Чалънджър в Пловдив
Чете се за: 01:30 мин.
Илиян Радулов загуби в първия кръг на турнира Чалънджър в Пловдив Илиян Радулов загуби в първия кръг на турнира Чалънджър в Пловдив
Чете се за: 01:02 мин.
Янаки Милев отпадна в първия кръг на турнира от сериите Чалънджър в Пловдив Янаки Милев отпадна в първия кръг на турнира от сериите Чалънджър в Пловдив
Чете се за: 01:47 мин.
Елизара Янева и Виктория Томова научиха опонентките си на Уимбълдън Елизара Янева и Виктория Томова научиха опонентките си на Уимбълдън
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило и кой си е "затварял очите" Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило и кой си е "затварял очите"
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Иван Шишков за пътната инфраструктура: На картата на България липсват много пътни трасета Иван Шишков за пътната инфраструктура: На картата на България липсват много пътни трасета
Чете се за: 07:37 мин.
Политика
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки работи от години в Кюстендилско СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки работи от години в Кюстендилско
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Визите за българските граждани в САЩ остават
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Шофьорът, ударил се в автобус на "Челопешко шосе", остава...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
КЗК отмени обществената поръчка за проектиране на детската болница...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Има жертви на рекордно високите температури във Франция
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ