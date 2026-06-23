Джордж Лазаров продължава напред на двойки в Сърбия, Дария Великова стартира с убедителна победа

Българските тенисисти записаха положителни резултати на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Джордж Лазаров се класира за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. 21-годишният българин и неговият партньор Кирилс Соколовс от Латвия не оставиха шансове на Николас Бруна (Чили) и Валентино Конте (Аржентина), побеждавайки ги с 6:1, 6:2 за едва 49 минути игра.

В спор за място на полуфиналите Лазаров и Соколовс ще се изправят срещу победителите от двубоя между поставените под №1 Марко Марич (Франция) и Тадия Радованович (Сърбия) срещу Вук Радиенович (Сърбия) и Брандън Уокин (Австралия).

При жените Дария Великова започна успешно участието си на сингъл. Българката се наложи над своята сънародничка Йоана Константинова с 6:3, 6:0 за час и 23 минути и си осигури място във втория кръг на турнира.

Следващата съперничка на Великова ще бъде победителката от срещата между шестата поставена Юлия Стаматова и туркинята Дефне Чирпанли.

Останалите български представителки в основната схема на сингъл – Анджелина Костова и Валерия Гърневска, ще стартират участието си в сряда. Костова ще се изправи срещу сръбкинята Гала Иванович, а Гърневска ще срещне румънката Джулия Александра Мусат.

В турнира на двойки при жените Ралица Александрова и Галена Кръстенова ще играят срещу Аника Канан (Индия) и Доротея Петрович (Сърбия), докато Йоана Монева и Мая Раденкович (Швеция) ще премерят сили с Чейлин Ипек (Турция) и Милица Стошович (Сърбия).

Александра Матева и Ана Кристиана Мочану (Румъния) приключиха участието си още в първия кръг след поражение от румънско-китайския тандем Алесия Попеску и Юй Шан с 4:6, 1:6.