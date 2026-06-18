Джордж Лазаров се класира за четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

Джордж Лазаров продължава успешното си представяне на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара. Българинът се класира за четвъртфиналите на надпреварата, след като победи във втория кръг испанеца Карлос Хиралди с 6:4, 6:3.

21-годишният левичар наложи контрол върху срещата още в първия сет, в който поведе с 4:2 и успя да съхрани преднината си до края. Във втората част Лазаров демонстрира стабилност в решаващите моменти и сложи точка на спора със серия от три поредни гейма.

Успехът осигури на българина място сред най-добрите осем в турнира и му донесе първи четвъртфинал във веригата на Международната федерация по тенис (ITF) от края на ноември 2025 година, когато достигна до тази фаза на турнир в Анталия.

В спор за място на полуфиналите Лазаров ще се изправи срещу победителя от двубоя между водача в схемата Стефан Попович от Сърбия и британския квалификант Оскар Браун.