БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират...
Чете се за: 01:40 мин.
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джордж Лазаров се класира за четвъртфиналите в Куршумлийска Баня

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Българският тенисист победи испанеца Карлос Хиралди в два сета и достигна до първия си четвъртфинал от турнирите на ITF от края на миналата година

Джордж Лазаров се класира за четвъртфиналите в Куршумлийска Баня
Снимка: БТА

Джордж Лазаров продължава успешното си представяне на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара. Българинът се класира за четвъртфиналите на надпреварата, след като победи във втория кръг испанеца Карлос Хиралди с 6:4, 6:3.

21-годишният левичар наложи контрол върху срещата още в първия сет, в който поведе с 4:2 и успя да съхрани преднината си до края. Във втората част Лазаров демонстрира стабилност в решаващите моменти и сложи точка на спора със серия от три поредни гейма.

Успехът осигури на българина място сред най-добрите осем в турнира и му донесе първи четвъртфинал във веригата на Международната федерация по тенис (ITF) от края на ноември 2025 година, когато достигна до тази фаза на турнир в Анталия.

В спор за място на полуфиналите Лазаров ще се изправи срещу победителя от двубоя между водача в схемата Стефан Попович от Сърбия и британския квалификант Оскар Браун.

#тенис турнир в Куршумлийска Баня #Джордж Лазаров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Три трафопоста на територията на местността Баба Алино констатира проверка на РДНСК - Варна
1
Три трафопоста на територията на местността Баба Алино констатира...
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна Оряховица (СНИМКИ)
2
Пет непълнолетни момчета пострадаха при катастрофа в Горна...
Задържаха училищен директор и бизнесмен за злоупотреби по обществена поръчка в Кърджали
3
Задържаха училищен директор и бизнесмен за злоупотреби по...
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са недоволни от цените
4
Започна изкупуването на череши в Кюстендилско, производителите са...
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в Кюстендилско
5
Хванаха 41-годишен шофьор с „книжка от интернет“ в...
След случайна среща: DARA потанцува с Джокович и дъщеря му (ВИДЕО)
6
След случайна среща: DARA потанцува с Джокович и дъщеря му (ВИДЕО)

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
4
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
5
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Български тенис

Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин
Кириан Жаке спря Григор Димитров на четвъртфиналите в Дъблин
Гергана Топалова се отказа във втория кръг на турнир в Швеция Гергана Топалова се отказа във втория кръг на турнир в Швеция
Чете се за: 00:50 мин.
Анас Маздрашки отпадна във втория кръг на турнир в Констанца Анас Маздрашки отпадна във втория кръг на турнир в Констанца
Чете се за: 00:55 мин.
Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Самобор Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Самобор
Чете се за: 01:15 мин.
Елизара Янева достигна до първи четвъртфинал на сингъл на турнир от сериите WТА 125 Елизара Янева достигна до първи четвъртфинал на сингъл на турнир от сериите WТА 125
Чете се за: 01:32 мин.
Гергана Топалова измъкна драматична победа на старта в Юстад Гергана Топалова измъкна драматична победа на старта в Юстад
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Проверка разкри 42 неистински удостоверения за строежи във Варна
Проверка разкри 42 неистински удостоверения за строежи във Варна
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Сделката между САЩ и Иран: Меморандумът между двете страни влиза в сила Сделката между САЩ и Иран: Меморандумът между двете страни влиза в сила
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно върху българската икономика Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно върху българската икономика
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Парламентът одобри и на второ четене вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро Парламентът одобри и на второ четене вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Удар в електрически стълб: Вижте момента на катастрофата с деца в...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Четирима души получиха шанс за живот след донорска ситуация
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Одити в БДЖ, НКЖИ и "Български пощи" разпореди министърът...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
1/4 от суровото мляко у нас е с лоша хигиена, започва засилен...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ