Джорджо Контини след победата срещу Лудогорец: Спечелихме заслужено, доволен съм от начина, по който победихме

Старши треньорът на Йънг Бойс - Джорджо Контини, смята, че швейцарците са постигнали заслужена победа с 3:2 срещу гостуващия български футболен шампион Лудогорец в третия кръг на Лига Европа.

Тимът от Берн записа втори пореден успех в турнира и се изкачи на 13-ото място в класирането с 6 точки, а разградчани са 26-и с 3 пункта след втора последователна загуба.

"Започнахме много добре. Искахме да бъдем агресивни още от първите минути, но също така и да разиграваме търпеливо. Успявахме, но срещу хода на играта получихме гол. Допуснахме някои грешки в ситуацията и съперникът се възползва с бързо изнасяне и точен завършек. Радвам се, че реагирахме добре и успяхме да изравним още преди почивката. През второто полувреме контролирахме мача в големи периоди. Движехме добре топката, откривахме пространства, създадохме положения, показахме решителност. Като цяло спечелихме заслужено. Вторият гол, който получихме, можеше да бъде избегнат, защото донесе нервност в самия край. Не искахме да завършваме така, но все пак бяхме достатъчно уверени в последните минути. Доволен съм, защото показахме добра реакция, отношение, желание и страст, което ни помогна да се измъкнем от трудните ситуации", каза Контини на пресконференцията след двубоя.

Йънг Бойс загуби три от последните си четири мача в Швейцария, което поставяше отбора под известно напрежение.

"Играта ни вървеше повече, но за това има значение и съперникът. Когато срещу теб е отбор, който не те пресира така агресивно и с голяма интензивност, е по-лесно, защото знаем, че имаме качествата и уменията да изграждаме комбинации и да атакуваме. Имаме повече проблеми, когато противникът срещу нас бързо ни блокира. Тогава понякога ни липсва смелост да отиграваме топката по-остро и точно между линиите. Тук не става въпрос за качества, а за увереност. Когато имаш повече време да помислиш с топката в крака, е по-лесно", обясни Конини.

"Във футбола няма нищо по-хубаво от победата. Тя е най-важното нещо, но в този мач съм доволен и от начина, по който я постигнахме. Бяхме задружни, показахме смелост, повярвахме си. В Европа играем по-успешно, проблемите ни идват от резултатите в първенството, които трябва да стабилизираме и да се представяме по-добре", каза още той.