Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Джорджо Контини след победата срещу Лудогорец: Спечелихме заслужено, доволен съм от начина, по който победихме

Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Йънг Бойс победи като домакин Лудогорец с 3:2 в мач от третия кръг на Лига Европа.

Джорджо Контини след победата срещу Лудогорец: Спечелихме заслужено, доволен съм от начина, по който победихме
Старши треньорът на Йънг Бойс - Джорджо Контини, смята, че швейцарците са постигнали заслужена победа с 3:2 срещу гостуващия български футболен шампион Лудогорец в третия кръг на Лига Европа.

Тимът от Берн записа втори пореден успех в турнира и се изкачи на 13-ото място в класирането с 6 точки, а разградчани са 26-и с 3 пункта след втора последователна загуба.

"Започнахме много добре. Искахме да бъдем агресивни още от първите минути, но също така и да разиграваме търпеливо. Успявахме, но срещу хода на играта получихме гол. Допуснахме някои грешки в ситуацията и съперникът се възползва с бързо изнасяне и точен завършек. Радвам се, че реагирахме добре и успяхме да изравним още преди почивката. През второто полувреме контролирахме мача в големи периоди. Движехме добре топката, откривахме пространства, създадохме положения, показахме решителност. Като цяло спечелихме заслужено. Вторият гол, който получихме, можеше да бъде избегнат, защото донесе нервност в самия край. Не искахме да завършваме така, но все пак бяхме достатъчно уверени в последните минути. Доволен съм, защото показахме добра реакция, отношение, желание и страст, което ни помогна да се измъкнем от трудните ситуации", каза Контини на пресконференцията след двубоя.

Йънг Бойс загуби три от последните си четири мача в Швейцария, което поставяше отбора под известно напрежение.

"Играта ни вървеше повече, но за това има значение и съперникът. Когато срещу теб е отбор, който не те пресира така агресивно и с голяма интензивност, е по-лесно, защото знаем, че имаме качествата и уменията да изграждаме комбинации и да атакуваме. Имаме повече проблеми, когато противникът срещу нас бързо ни блокира. Тогава понякога ни липсва смелост да отиграваме топката по-остро и точно между линиите. Тук не става въпрос за качества, а за увереност. Когато имаш повече време да помислиш с топката в крака, е по-лесно", обясни Конини.

"Във футбола няма нищо по-хубаво от победата. Тя е най-важното нещо, но в този мач съм доволен и от начина, по който я постигнахме. Бяхме задружни, показахме смелост, повярвахме си. В Европа играем по-успешно, проблемите ни идват от резултатите в първенството, които трябва да стабилизираме и да се представяме по-добре", каза още той.

Руи Мота: Това, което видяхме, показва капацитета на Лудогорец да се бори до край
Руи Мота: Това, което видяхме, показва капацитета на Лудогорец да се бори до край
Лудогорец загуби с 2:3 от швейцарския Йънг Бойс в Лига Европа.
Чете се за: 01:40 мин.
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Петър Станич откри резултата, но домакините стигнаха до обрат.
Чете се за: 02:52 мин.

Оливие Вердон: Намираме се в труден момент, но и преди сме излизали от такива ситуации
Оливие Вердон: Намираме се в труден момент, но и преди сме излизали от такива ситуации
Руи Мота: Това, което видяхме, показва капацитета на Лудогорец да се бори до край Руи Мота: Това, което видяхме, показва капацитета на Лудогорец да се бори до край
Чете се за: 01:40 мин.
Кирил Десподов се отчете с асистенция за ПАОК при успех като гост на Лил Кирил Десподов се отчете с асистенция за ПАОК при успех като гост на Лил
Чете се за: 03:15 мин.
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Чете се за: 02:52 мин.
Спортинг Брага и Олимпик Лион продължават без грешка в Лига Европа Спортинг Брага и Олимпик Лион продължават без грешка в Лига Европа
Чете се за: 01:22 мин.
Лига Европа: Йънг Бойс - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: Йънг Бойс - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)

Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът
Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ) Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Зърнопроизводителите в протестна готовност, настояват за среща с...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Пъстра дъга озари небето над София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
