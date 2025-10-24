БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Руи Мота: Това, което видяхме, показва капацитета на Лудогорец да се бори до край

Лудогорец загуби с 2:3 от швейцарския Йънг Бойс в Лига Европа.

Снимка: БТА
Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота отдаде загубата с 2:3 от швейцарския Йънг Бойс в Лига Европа на многото пропуски и съдийските решения. Португалският специалист посочи, че точно заради тези грешки "орлите" не успели да вземат поне точка от мача.

"Имахме много шансове за гол, но не успяхме да ги вкараме. Имахме ситуации и на контраатака, намирахме пространствата между полузащитниците им, но при единствената им ситуация през първото полувреме ни вкараха гол. Мисля, че дузпата, която отсъди съдията през второто полувреме, също даде отражение на крайния резултат. Положителното е, че това, което видяхме днес, показва капацитета на Лудогорец да се бори до край", каза Мота пред btv.

"Нещата са такива, каквито са. Ние не можем да контролираме съдията. Той получава пари за това да си върши работата по най-добрия начин. Но смятам, че ако той имаше еднакъв аршин, можеше да даде дузпа и за нас през първото полувреме. Не започнахме достатъчно добре второто полувреме. Не бяхме фокусирани и нямаше какво да направим след това. При единствената ситуация, в която допуснахме грешка през първото полувреме, също ни вкараха гол", оплака се наставникът на "орлите".

