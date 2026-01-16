БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Джовани Францони записа първи успех за Световната купа на супергигантския слалом във Венген

Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Италианецът измина трасето за 1:45.19 минути.

Джовани Францони
Снимка: БТА
Италианецът Джовани Францони записа първа победа в кариерата си в Световната купа по ски алпийски дисциплини след триумф в супергигантския слалом в швейцарския зимен център Венген.

24-годишният Францони изненада фаворитите, след като измина трасето за 1:45.19 минути. За него това е първи успех и едва втори подиум в кариерата след третото място в същата дисциплина пред родна публика във Вал Гардена на 19 декември миналата година.

Италианецът, който е бивш световен шампион за юноши в супергигантски слалом, спускане и алпийска комбинация, беше първият състезател на трасето и се възползва от №1, за да постигне почти перфектно спускане. Той се справи с трудните участъци в горната част на трасето по-добре от всеки останали.

Францони изпревари с 35 стотни от секундата Щефан Бабински (Австрия) и беше с 37 стотни по-бърз от световния шампион в спускането Франьо фон Алмен (Швейцария).

„Направих разликата на завоя, където паднах преди няколко години“, каза той, визирайки инцидента в супергигантски слалом през 2023-а, което доведе до операция на бедрото, която сложи край на сезона му.

Лидерът в генералното класиране и четирикратен носител на Големия кристален глобус Марко Одермат (Швейцария), четирикратен победител във Венген, остана четвърти с пасив от 52 стотни.

Францони също спечели и двете тренировки по спускане и е сред фаворитите в класическото спускане в събота.

Сега той ще бъде сред лидерите на италианския отбор в Бормио, където ще се проведат мъжките стартове по ски алпийски дисциплини по време на Олимпийските игри.

Австриецът Марко Шварц пропусна състезанието поради заболяване.

В генералното класиране за Световната купа води Марко Одермат с 1005 точки. Втори с 538 е Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), а Атле Лий МакГрат (Норвегия) е трети с 478 точки.

В подреждането за малкия кристален глобус в дисциплината лидер е Одермат с 325 точки, следван от Винсент Крихмайер (Австрия) с 231 и Джорани Францони с 218.

