БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става...
Чете се за: 04:40 мин.
Частично бедствено положение в Плевенска област заради...
Чете се за: 03:00 мин.
Отложиха за 12 септември делото "Адриан",...
Чете се за: 01:35 мин.
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:42 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са...
Чете се за: 00:45 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кабо да Рока: Ветровитият нос, където свършва сушата и започва безбрежния океан (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Запази
кабо рока ветровитият нос където свършва сушата започва безбрежния океан снимки
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ветровитият нос Кабо да Рока поставя началото и краят на Стария континент за някогашните мореплаватели, тръгвайки към необятния син океан в търсене на нови земи и завоевания.

Недалеч от туристическия град Кашкайш и още по-туристическият комплекс Синтра, най-западната точка в Португалия и цяла Европа е в листа на всеки, стъпил на португалска земя. Наричан най-често "краят на света", Кабо да Рока е последният къс суша, след който следва само море – море и небе. Организираното с голям паркинг и пътеки за туристите пространство, до самия ръб на високата отвесна скала, Кабо да Рока посреща туристи от цял свят.

Независимо дали е ранна пролет или в разгара на лятото, селфитата на това място ежедневно са хиляди. Изграденият паметник, дава точните координати, а надписът му гласи: "Там, където свършва сушата и започва морето". Именно тук е построен и първият морски фар в цяла Португалия. Фарът Кабо Сан Висенте, известен още от времето на финикийци и римляни, носи името си на испанския свещеник Свети Висенте, чиито кости са открити в скалите. Фарът е разположен на 75 метра над морското равнище, навесът преди векове е бил наблюдателна крепост.

Легендата разказва, че португалският крал Енрике Мореплавателя е дошъл в тази част на Алгарве, за да види как корабите му отпътуват и да провери надеждността на експериментите, които неговите хора на науката са подготвяли. От тази крепост не е останало нищо. Фарът обаче е реставриран. Води се за най-големия в Европа, чийто лъч светлина се вижда на повече от 100 километра в морето.

снимки: БГНЕС

На няколко километра в посока столицата Лисабон има още една историческа забележителност, която не е за изпускане, фарът на Санта Марта де Кашкайш. Кашкайш освен, че е едно от привлекателните места на "португалската ривиера", има славата на град на рибари и на крале. Фарът преди устието на Тежу има по-нетрадиционна конструкция, боядисан е в бяло и синьо. Днес има действаща сигнализация и приютява забавен музей. В него може да се научи за професията "фараджия" и да се проследи впечатляващия разказ за петвековната история на португалските фарове.

#Синтра #Кашкайш #Кабо да Рока #Атлантическия океан #Португалия

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
1
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан" стартира от нулата
3
"Мъката започва отначало": Делото "Адриан"...
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
4
Голяма част от София остава без топла вода до 9 септември
Земетресение край Сливен
5
Земетресение край Сливен
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали, ранените са над 2800
6
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са загинали,...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
4
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
5
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
6
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив

Още от: Любопитно

Да притежаваш парче от Космоса: На търг беше продаден най-големият метеорит
Да притежаваш парче от Космоса: На търг беше продаден най-големият метеорит
Ретро мото шик в Хавана (СНИМКИ) Ретро мото шик в Хавана (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
Най-богатата принцеса в Европа се омъжи за венецуелец Най-богатата принцеса в Европа се омъжи за венецуелец
Чете се за: 00:57 мин.
Рекордите на "Дунав Ултра": Да изминеш на колело над 700 км за 29 часа и 30 минути Рекордите на "Дунав Ултра": Да изминеш на колело над 700 км за 29 часа и 30 минути
Чете се за: 01:17 мин.
Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"? Къде се намира Зелената китайска стена и какво е "мравчена гора"?
Чете се за: 02:00 мин.
Егуси или пътешествието на нигерийско семе от пъпеш в Космоса Егуси или пътешествието на нигерийско семе от пъпеш в Космоса
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас?
Пробив в сигурността: Урсула фон дер Лайен – мишена на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Какво спря GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив? Какво спря GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ) Пожар изпепели 7 къщи в Белослав (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Как реагират шофьорите на повишените толтакси? Как реагират шофьорите на повишените толтакси?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Плевенска област заради безводието
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Деца и възрастни са затрупани под развалините": Расте...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Репортерът на "По света и у нас" Тереза Кънчева-Василева...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ