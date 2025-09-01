Кабо да Рока: Ветровитият нос, където свършва сушата и започва безбрежния океан (СНИМКИ)

Ветровитият нос Кабо да Рока поставя началото и краят на Стария континент за някогашните мореплаватели, тръгвайки към необятния син океан в търсене на нови земи и завоевания.

Недалеч от туристическия град Кашкайш и още по-туристическият комплекс Синтра, най-западната точка в Португалия и цяла Европа е в листа на всеки, стъпил на португалска земя. Наричан най-често "краят на света", Кабо да Рока е последният къс суша, след който следва само море – море и небе. Организираното с голям паркинг и пътеки за туристите пространство, до самия ръб на високата отвесна скала, Кабо да Рока посреща туристи от цял свят.

Независимо дали е ранна пролет или в разгара на лятото, селфитата на това място ежедневно са хиляди. Изграденият паметник, дава точните координати, а надписът му гласи: "Там, където свършва сушата и започва морето". Именно тук е построен и първият морски фар в цяла Португалия. Фарът Кабо Сан Висенте, известен още от времето на финикийци и римляни, носи името си на испанския свещеник Свети Висенте, чиито кости са открити в скалите. Фарът е разположен на 75 метра над морското равнище, навесът преди векове е бил наблюдателна крепост.

Легендата разказва, че португалският крал Енрике Мореплавателя е дошъл в тази част на Алгарве, за да види как корабите му отпътуват и да провери надеждността на експериментите, които неговите хора на науката са подготвяли. От тази крепост не е останало нищо. Фарът обаче е реставриран. Води се за най-големия в Европа, чийто лъч светлина се вижда на повече от 100 километра в морето.

снимки: БГНЕС

На няколко километра в посока столицата Лисабон има още една историческа забележителност, която не е за изпускане, фарът на Санта Марта де Кашкайш. Кашкайш освен, че е едно от привлекателните места на "португалската ривиера", има славата на град на рибари и на крале. Фарът преди устието на Тежу има по-нетрадиционна конструкция, боядисан е в бяло и синьо. Днес има действаща сигнализация и приютява забавен музей. В него може да се научи за професията "фараджия" и да се проследи впечатляващия разказ за петвековната история на португалските фарове.