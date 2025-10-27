Какво нарушения са открити по Черноморието?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Проверките са на територията на областите Бургас, Варна и Добрич

нарушения открити черноморието
Затрупани с отпадъци дерета и изградени върху тях съоръжения, които ограничават проводимостта им. Това показва проверка на експерти от Басейнова дирекция във Варна по северното и южното Черноморие. Проверката беше разпоредена от министъра на околната среда и водите след водното бедствие във ваканционен комплекс Елените, когато загинаха четирима души.

Проверките са на територията на областите Бургас, Варна и Добрич. С особено внимание се следи за нередности в курортни и ваканционни селища.

"В много от случаите се натъкваме на предимно отпадъци строителни и битови, в коритата на деретата, намалена проводимост, полагани са тръби, неясно как оразмерени. Има изградени и мостови съоръжения, очевидно неоразмерени да приемат високи води", каза инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район".

Сред проблемните във Варна са Балъм дере и дерето в квартал "Изгрев". Части от тях са застроени, като на някои места има изградени и паркинги.

"В някои от случаите установяваме извършено строителство или покриване на речни корита, като част от проверката е дали това е съгласувано и извършено по надлежния ред, тъй като не е забранено от закона покриването на водни обекти", коментира инж. Явор Димитров.

Архитекти често проектират сгради за такъв вид застрояване.

"Когато Подробният устройствен план да строиш на 3 метра от дерето и съответно, ако има хидро-технически проект за бетониране на коритото, когато е доказано с такъв проект, не би трябвало да е проблем. Обикновено те стъпват върху изчисления на хидролози. Истината е, че качествените хидролози в България са малко", заяви арх. Христо Топчиев.

Според архитекти, застрояването на деретата и отводнителните канали у нас е сериозен проблем.

"Общините рядко имат бюджети за събаряне. Отделно от това, повечето политици не искат да си създават проблеми заради мандатността. Фактът, че голямата част от това незаконно строителство е в категории, които са в правомощията на общините", каза арх. Христо Топчиев.

След проверките, служителите на Басейнова дирекция ще издадат предписания за осигуряване на проводимост на деретата. Там, където е установено застрояване, ще бъдат сезирани компетентните органи.

