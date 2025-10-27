БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

Инвестицията е в размер на близо 1 млрд. лева

България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Слушай новината

Българската държава и германският технологичен концерн "Райнметал" ще обявят началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси утре на официална церемония в Министерския съвет.

Проектът е от стратегическо значение не само за България, но и за цяла Европа.

Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лева е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия.

Тя е също част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда.

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта. С изграждането на завода страната ни ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия.

Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между "Райнметал" и ВМЗ-Сопот.

Под договора подписите си ще сложат лично главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер и директорът на отдел "Оръжия и боеприпаси" на концерна Роман Кьоне.

От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов.

На церемонията ще присъства министър-председателят Росен Желязков.

#завод за барут и боеприпаси #"Райнметал" #проект

Последвайте ни

ТОП 24

Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
1
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
2
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на...
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
3
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
5
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
6
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: Сигурност и правосъдие

Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Акция в Перник: Трима са задържани за трафик на мигранти Акция в Перник: Трима са задържани за трафик на мигранти
Чете се за: 01:17 мин.
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ) Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде ход на делото 2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде ход на делото
Чете се за: 04:07 мин.
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
11959
Чете се за: 04:22 мин.
Над 80 сигнала и проверки на дейността на нотариусите в България, което е безпрецедентно, каза правосъдният министър Над 80 сигнала и проверки на дейността на нотариусите в България, което е безпрецедентно, каза правосъдният министър
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Вече не сте на резервната скамейка, а в играта": Пред БНТ говорят двамата канцлери, при които Австрия влиза в ЕС и еврозоната "Вече не сте на резервната скамейка, а в играта": Пред БНТ говорят двамата канцлери, при които Австрия влиза в ЕС и еврозоната
Чете се за: 11:25 мин.
По света
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след падане от легло в Монтана 9-месечно бебе е с фрактура на черепа след падане от легло в Монтана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
След наводнението - движението по "Шипченски проход" и...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Сексуални стимуланти в куриерски пратки откриха митничари
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Пускат поетапно парното в Пловдив от днес
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ