Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и закъснели за работа (ОЗБОР)

Дъждът от последните часове причини проблеми в София и блокира за часове няколко трамвайни линии. Нивото на реките в Софийско също се вдигна.

Отстранени ли са всички проблеми?

50-те литра дъжд, които паднаха в София за последните часове наводниха булевард "Шипченски проход" и той се оказа непроходим за трамваите, на които пък много столичани разчитаха, за да стигнат до работа.

"Един час чаках там на Авиацията, отказах се да се прибирам, сега се връщам на друго място, на работа". "Аз идвам от "Младост", половин час чаках автобуса и сега още половин до тука".

Заради голямото количество вода шахтите в най-ниската част на булеварда преляха.

Красимир Димитров - директор на "Аварийна помощ и превенция" към СО:

Имаме води, които се спускат и от реката и от дъждоприемните шахти, които са в по-високата част и затова не можем да смогнем, виждате част от шахтите, които преливат.

6 помпи за няколко часа отводниха булеварда.

От Столичната община заявиха, че шахтите се чистят по график.

Николай Недков, директор на Столичен инспекторат:

Както виждате при обилни валежи падат листа, запушват временно решетките на дъждоприемните шахти и от това се получава завиряването, затова са екипите на Аварийна помощ и превенция, премахват съответно паднали дървета, клони и листа и проблема на момента се решава.

От Столичния метрополитен, които изграждат метростанция в района съобщиха, че водата не е навлязла в тунелите и ''къртицата'' не е засегната, но допълниха, че е имало компрометиран канален клон и проблеми с отводняването на бул. "Шипченски проход".



Над половин метър се вдигна нивото на река Искър в горното й течение и над 1,5 в района на София.

Община Самоков укрепи превантивно диги, а жителите разказаха, че не помнят такова покачване на нивото през последните години.

снимки: БТА

инж. Ангел Джоргов, кмет на Самоков:

Рано сутринта и до обед имаше, така доста сериозно увеличи водата в река Искър в село Говедарци и село Маджаре, на практика се вдигна до нивата на дигите, които са изграждани в долните части на селата. Може би достигна до 5-10 см до горния ръб на дигите. Като на 2,3 места имаше възможност да прелее, ние осигурихме техника да има на място, но почти без наша намеса нещата се нормализираха.

Така може би от 20 години не беше вдигала нивото река Искър в този участък



В следващите часове за района на София остава в сила жълт код за дъжд.

По темата работиха Борислава Алексова и Виктор Борисов