БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и закъснели за работа (ОЗБОР)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Запази

Нивото на реките в Софийско също се вдигна

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дъждът от последните часове причини проблеми в София и блокира за часове няколко трамвайни линии. Нивото на реките в Софийско също се вдигна.

Отстранени ли са всички проблеми?

50-те литра дъжд, които паднаха в София за последните часове наводниха булевард "Шипченски проход" и той се оказа непроходим за трамваите, на които пък много столичани разчитаха, за да стигнат до работа.

"Един час чаках там на Авиацията, отказах се да се прибирам, сега се връщам на друго място, на работа".

"Аз идвам от "Младост", половин час чаках автобуса и сега още половин до тука".

Заради голямото количество вода шахтите в най-ниската част на булеварда преляха.

Красимир Димитров - директор на "Аварийна помощ и превенция" към СО:
Имаме води, които се спускат и от реката и от дъждоприемните шахти, които са в по-високата част и затова не можем да смогнем, виждате част от шахтите, които преливат.

6 помпи за няколко часа отводниха булеварда.

От Столичната община заявиха, че шахтите се чистят по график.

Николай Недков, директор на Столичен инспекторат:
Както виждате при обилни валежи падат листа, запушват временно решетките на дъждоприемните шахти и от това се получава завиряването, затова са екипите на Аварийна помощ и превенция, премахват съответно паднали дървета, клони и листа и проблема на момента се решава.

От Столичния метрополитен, които изграждат метростанция в района съобщиха, че водата не е навлязла в тунелите и ''къртицата'' не е засегната, но допълниха, че е имало компрометиран канален клон и проблеми с отводняването на бул. "Шипченски проход".

Над половин метър се вдигна нивото на река Искър в горното й течение и над 1,5 в района на София.

Община Самоков укрепи превантивно диги, а жителите разказаха, че не помнят такова покачване на нивото през последните години.

снимки: БТА

инж. Ангел Джоргов, кмет на Самоков:
Рано сутринта и до обед имаше, така доста сериозно увеличи водата в река Искър в село Говедарци и село Маджаре, на практика се вдигна до нивата на дигите, които са изграждани в долните части на селата. Може би достигна до 5-10 см до горния ръб на дигите. Като на 2,3 места имаше възможност да прелее, ние осигурихме техника да има на място, но почти без наша намеса нещата се нормализираха.

Така може би от 20 години не беше вдигала нивото река Искър в този участък

В следващите часове за района на София остава в сила жълт код за дъжд.

По темата работиха Борислава Алексова и Виктор Борисов

#проливен дъжд #София #наводнения

Последвайте ни

ТОП 24

Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
1
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
2
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
3
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
4
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
5
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...
Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот
6
Астрономи откриха планета, която потенциално е подходяща за живот

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Водещи новини

Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения?
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и закъснели за работа (ОЗБОР) Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и закъснели за работа (ОЗБОР)
Чете се за: 03:27 мин.
"Вече не сте на резервната скамейка, а в играта": Пред...
Чете се за: 11:25 мин.
По света
Доналд Тръмп в Япония: Фокус върху търговията и сигурността
Чете се за: 03:45 мин.
По света
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след падане от легло в Монтана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ