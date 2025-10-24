БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път

от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Пробите за употреба на алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола на РУ-Пирдоп блокира движението на Подбалканския път София - Бургас в участъка от Пирдоп до Антон.

Катастрофата е със значителни материални щети за полицейския автомобил, съобщиха за БНТ от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в София.

По първоначални данни няма пострадали и пробите за употреба на алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни.

Движението е ограничено до приключване на огледа. Няма обходен маршрут, по който да се пренасочват моторните превозни средства.

#полицейски автомобил #проби #подбалкански път #лек автомобил #алкохол #катастрофа #наркотици

