БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"За" или "против" металдетектори в училищата?

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Запази

Две столични училища са поискали да бъдат сложени такива

против металдетектори училищата
Слушай новината

Две столични училища, с предимно ромски деца, са поискали да им се сложат металдетектори на входа заради зачестилите случаи на агресия с нож.

Това каза днес новият началник на Регионалното управление по образованието в София Елеонора Лилова.

Според образователните експерти обаче това не е начинът за справяне с агресията, а разговори и превенция. Рамки не трябва да има във всички училища, а само там, където са изключително необходими.

Повече часове, в които да се наблегне на възпитанието, ще могат да преборят агресията в училище, смята новият шеф на РУО- София Елеонора Лилова. Има обаче училища с предимно ромски деца, които не могат да ограничат носенето на хладно оръжие. Затова там трябва да се сложат металдетектори, казва Лилова.

Елеонора Лилова, началник на РУО- София: Това е практика и в Европа, например в Лондон в много училища има такива, знаете че културата на много други нации също разрешава да се носят оръжия, така че, да, някъде може да бъде полезно и това като мярка. Има двама директори, които биха желали да се възползват от тази възможност.

Металдетекторите ще бъдат закупени със средствата на училищата. Аргументите против са, че рамките ще забавят влизането в училище.

Те в никакъв случай не трябва да са във всички училища.

Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието и науката: Не смятаме, че това е начин, вариант, който ще реши проблема. По-скоро бихме се насочили към работата с децата, към превенциите, към разговорите с тях, а там, където е необходимо, разбира се, ще има и металдетектори.

Стефан Иванов, млад учител: Има родители, които от ранна възраст дават на децата си устройства, Ютюб да гледат и така нататък, според мен оттам идва проблемът.

Колкото до новия изпит по математика след 7-ми клас, коментарът на образователните експерти е, че практическият изпит е полезен и време за подготовка има.

Елеонора Лилова, началник на РУО- София: Няма нищо кой знае колко различно от това да смятат математически, само се добавят и някои понятия от природните науки.

Божидара Желязкова, млад учител: Може би ще ги затрудни, но от друга страна би стимулирало подготовката по всички предмети, а не само концентрацията по български и математика.

Според зам.-министър Лазарова към учителите са изпратени указания да използват подобни задачи в часовете си. Качени са и примерни модели.

Но не беше ли обявен изпита твърде късно?

Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието и науката: За интегрален изпит говорим още след 2027-та и 18-та година, а 23-та година дори е обявено и на сайта на министерството за това, че след две години ще има такъв изпит.

Днес 136 млади столични учители бяха официално посрещнати в професията.

Броят им се е увеличил в сравнение с миналата година с 31.

#агресия сред децата #металдетектори #училища

Последвайте ни

ТОП 24

Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
1
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
2
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
3
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на...
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
4
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
5
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
6
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: Общество

Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро
Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб Рекордна цена: 25 лева за килограм достигна смилянският боб
Чете се за: 02:25 мин.
Какви нарушения са открити по Черноморието? Какви нарушения са открити по Черноморието?
Чете се за: 02:57 мин.
Летище София обяви нови полети до Кишинев, Краков и Прага Летище София обяви нови полети до Кишинев, Краков и Прага
Чете се за: 00:47 мин.
Фермерите ще получат 0,42 лв. отстъпка от акциза за литър дизелово гориво Фермерите ще получат 0,42 лв. отстъпка от акциза за литър дизелово гориво
Чете се за: 00:45 мин.
Вижте кои са победителите в престижния конкурс за млади певци "Опералия" Вижте кои са победителите в престижния конкурс за млади певци "Опералия"
Чете се за: 10:52 мин.

Водещи новини

Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения?
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро Шестгодишно дете е било изгубено в центъра на София и намерено в столичното метро
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
"Вече не сте на резервната скамейка, а в играта": Пред БНТ говорят двамата канцлери, при които Австрия влиза в ЕС и еврозоната "Вече не сте на резервната скамейка, а в играта": Пред БНТ говорят двамата канцлери, при които Австрия влиза в ЕС и еврозоната
Чете се за: 11:25 мин.
По света
Под вода: Дъждът и столицата - блокиран трафик, преливащи шахти и...
Чете се за: 03:27 мин.
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след падане от легло в Монтана
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Сексуални стимуланти в куриерски пратки откриха митничари
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ