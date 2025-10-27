"За" или "против" металдетектори в училищата?

Две столични училища, с предимно ромски деца, са поискали да им се сложат металдетектори на входа заради зачестилите случаи на агресия с нож.

Това каза днес новият началник на Регионалното управление по образованието в София Елеонора Лилова.

Според образователните експерти обаче това не е начинът за справяне с агресията, а разговори и превенция. Рамки не трябва да има във всички училища, а само там, където са изключително необходими.

Повече часове, в които да се наблегне на възпитанието, ще могат да преборят агресията в училище, смята новият шеф на РУО- София Елеонора Лилова. Има обаче училища с предимно ромски деца, които не могат да ограничат носенето на хладно оръжие. Затова там трябва да се сложат металдетектори, казва Лилова.

Елеонора Лилова, началник на РУО- София: Това е практика и в Европа, например в Лондон в много училища има такива, знаете че културата на много други нации също разрешава да се носят оръжия, така че, да, някъде може да бъде полезно и това като мярка. Има двама директори, които биха желали да се възползват от тази възможност.

Металдетекторите ще бъдат закупени със средствата на училищата. Аргументите против са, че рамките ще забавят влизането в училище.

Те в никакъв случай не трябва да са във всички училища.

Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието и науката: Не смятаме, че това е начин, вариант, който ще реши проблема. По-скоро бихме се насочили към работата с децата, към превенциите, към разговорите с тях, а там, където е необходимо, разбира се, ще има и металдетектори. Стефан Иванов, млад учител: Има родители, които от ранна възраст дават на децата си устройства, Ютюб да гледат и така нататък, според мен оттам идва проблемът.

Колкото до новия изпит по математика след 7-ми клас, коментарът на образователните експерти е, че практическият изпит е полезен и време за подготовка има.



Елеонора Лилова, началник на РУО- София: Няма нищо кой знае колко различно от това да смятат математически, само се добавят и някои понятия от природните науки. Божидара Желязкова, млад учител: Може би ще ги затрудни, но от друга страна би стимулирало подготовката по всички предмети, а не само концентрацията по български и математика.

Според зам.-министър Лазарова към учителите са изпратени указания да използват подобни задачи в часовете си. Качени са и примерни модели.

Но не беше ли обявен изпита твърде късно?

Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието и науката: За интегрален изпит говорим още след 2027-та и 18-та година, а 23-та година дори е обявено и на сайта на министерството за това, че след две години ще има такъв изпит.

Днес 136 млади столични учители бяха официално посрещнати в професията.

Броят им се е увеличил в сравнение с миналата година с 31.