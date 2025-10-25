БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Все повече деца тренират защита срещу агресия

Деца
Над 30% от учениците в България са били жертва на тормоз, а 8% – агресори. Всеки ден се регистрират около 30 нови случая, а институциите често мълчат. Затова все повече родители записват децата си на самоотбрана, като във Варна те тренират по системата НОРД и учат как да реагират при обиди и физически провокации.

Психолози казват, че проблемът идва от липса на внимание у дома, прекалено много време онлайн и подражание на инфлуенсъри. Въпреки похарчените милиони за превенция, агресията си остава водеща тема.

Най-добрата защита започва у дома — с добър пример, разговори, толерантност и уважение. Така предотвратяваме агресията, преди да се появи.

