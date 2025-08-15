Какво време ви очаква в началото на седмицата

След топлия уикенд, в понеделник и вторник се очаква леко захлаждане, както и валежи и гръмотевици в много райони от страната. Най-значителни ще са в Западна и Централна България в понеделник, а във вторник – и на изток.

Какво да очаквате:

Днес и утре: Слънчево, с температури от 30° до 36°, по морето – до 30°, но с силен вятър и високо вълнение на морето (3-4 бала). В Югоизточна България има жълт код за пориви на вятъра до 80 км/ч.

Понеделник и вторник: Повече облаци, валежи и гръмотевици. Възможни са бури.

Сряда: Слънцето се връща. Температурите отново ще са горещи – до 36°, а валежите ще са само на места в планините.

Ако ще сте навън – особено в планините или край морето – внимавайте с вятъра и следете предупрежденията.