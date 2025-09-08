Времето през седмицата 8 - 14 септември

До средата на седмицата (8–11 септември):

Слънчево и приятно — дневните температури около 25–26 °C, сутрин прохладно — около 18–21 °C.

Идеално време за разходки по плажа, къмпинг или активности на открито, без прекалено горещо време.



Към края на седмицата (12–14 септември):



Очаква се облачно и влажно време с вероятни кратки сутрешни валежи, особено във вътрешността.

Вълните могат да бъдат по-високи, затова ако имате планове за водни спортове или плуване, бъдете внимателни и следете за предупреждения.



Общо впечатление:



Сезонът бавно се променя – от топло лято към прохладна и по-суха есен.

Около 20 септември се очаква приятно захлаждане, може би с по-свежо море и по-спокойни дни.

Астрономическото начало на есента е официално на 22 септември — тогава настъпва и истинската промяна във времето.