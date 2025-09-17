Застудяване днес



Днес през България минава студен фронт – затова ще е доста ветровито. Вече в Оряхово и Монтана вятърът е стигал над 70 км/ч, а на места може да удари и 90 км/ч.

Ще има дъждове – сутринта вече преваля в Северозападна България, сега е в централните и източни райони, а вечерта ще стигне до Черноморието. В Североизточна България и в планините може да прегърми. Следобед на запад облаците ще се разкъсат. Температурите ще са около 21–26°, малко по-топло в Югоизточна България и Горнотракийската низина.

Дъждовете най-късно ще спрат на Изток – късно вечерта. Вятърът ще си остане от северозапад, но ще отслабне. Утре сутринта ще е по-хладно – 8–13°, на морето до 15°.

През деня температурите няма да са много различни – 22–27°, в София около 24°. Ще има облаци, но и доста слънце. На изток и по морето следобед пак ще духа силно. Температурата на морето е около 23–24°, а вълните ще стигнат до умерени.

В планините – предимно слънчево, но ветровито.

До началото на следващата седмица ще е основно слънчево. Сутрин може да има мъгли и ниски облаци. В петък вятърът отслабва, а през уикенда температурите тръгват нагоре. В понеделник вече ще е лято – сутрин около 13–18°, следобед 28–33°.