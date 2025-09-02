Лятото на 2025 е едно от най-сухите лета

Лятото на 2025 година ще остане в историята – с рекордни горещини, големи пожари, силни бури и сериозна суша. Това показва обобщението на Националния институт по метеорология и хидрология.

– В края на юни температурите скачат до 41 градуса. След това студен фронт носи гръмотевични бури и градушки.

– В началото на юли отново гореща вълна – над 40 градуса в Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

– На морето се наблюдава явлението upwelling – студени дълбоки води излизат на повърхността и температурата пада с до 15 градуса.

– През август отново – жега до 40 градуса, а след студен фронт на 23 август минималните в Югозапада падат до 6–7 градуса, а на връх Мусала – под минус 2.



Времето не донесе само рекорди, а и опасни явления.

– През юни и юли – горещи вълни по над 5 дни с над 32 градуса.

– Пожари изпепеляват хиляди декари. Най-големият – край Илинденци, Струмянско – унищожава 100 хиляди декара. В Трънско пламъци поглъщат половината къщи в село Рани луг.

– Градушки и поройни дъждове наводняват Лом и Раковски.

– През август отново пожари в Харманлийско, Сунгурларе и в защитената местност Калимок-Бръшлен край Русе.

През юли и август цели реки пресъхват – Лебница, Факийска и Ропотамо. Водните количества навсякъде са под нормата, с кратки повишения само след силни бури.





