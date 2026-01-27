БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Калин Златков завърши на трето място в слалома за Купата на Далечния изток

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата, с ранг на Европейска купа, се състоя в корейския ски курорт Алпензия.

Калин Златков
Снимка: БФСки
Слушай новината

Калин Златков - един от водещите български състезатели в алпийските ски - зае престижното трето място в слалома за Купата на Далечния изток в корейския ски курорт Алпензия. Надпреварата е с ранг на Европейска купа.

Златков остана на 0.93 секунди зад победителя Джун Донхьон от Република Корея. Втори на 0.31 секунди е австралиецът Хю МакАдам.

С класирането си на подиума Златков взе 22 точки за ранглистата на ФИС, което е вторият му най-добър резултат през сезона.

Участие в състезанието взеха 98 скиори от целия свят.

#Купа на Далечния изток по алпийски ски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
1
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
2
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
3
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
4
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена надлимитна дейност
5
МБАЛ "Варна" с финансови затруднения заради незаплатена...
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка
6
Дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Зимни

Хенрик Кристоферсен планира да се оттегли след Игрите през 2030 година
Хенрик Кристоферсен планира да се оттегли след Игрите през 2030 година
Българите в историята на зимните олимпийски игри Българите в историята на зимните олимпийски игри
Чете се за: 04:05 мин.
Линдзи Вон: В Кортина наистина осъзнах, че съм конкурентна за първи път Линдзи Вон: В Кортина наистина осъзнах, че съм конкурентна за първи път
Чете се за: 01:30 мин.
Игрите в Торино 2006 и големите шампиони Игрите в Торино 2006 и големите шампиони
Чете се за: 04:27 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
Кортина д'Ампецо 1956 и първото домакинство на Италия на Зимни олимпийски игри Кортина д'Ампецо 1956 и първото домакинство на Италия на Зимни олимпийски игри
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за назначаване на служебно правителство
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за назначаване на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова: Едно политическо лице не бива да е служебен премиер
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се бори за властта и да стане премиер Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се бори за властта и да стане премиер
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Шофьорът, който причини катастрофата с две жертви край Бургас, е карал с 1,76 промила алкохол Шофьорът, който причини катастрофата с две жертви край Бургас, е карал с 1,76 промила алкохол
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Зона за свободна търговия: ЕС и Индия сключиха търговско споразумение
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
Чете се за: 03:42 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ