Калина Венева ще играе за Волей Милениум Бреша

Българската волейболистка Калина Венева ще продължи кариерата си в първенството на Италия. През новия сезон тя ще се състезава за Волей Милениум Бреша, съобщиха от клуба.

"Амбиция, талант и голяма воля да се наложи: младата Калина Венева, висока 186 см, ще играе за Валсабина Милениум Бреша през новия сезон в Серия А1.

Развита волейболно в тима на ЦПВК, Венева има само един сезон на най-високо ниво. Тя печели като девойка регионалното първенство до 20 години и е на трето място в първенството до 18 години. С първия тим на ЦПВК игра финал за трето място. Тя има многобройни мачове за националните отбори, като и тази седмица Калина играе с фланелката на България в Лигата на нациите.

Сред успехите на Венева са злато на Европейското първенство под 18 години (2024), злато на Балканското първенство под 19 години (2025) и триумф на Световното първенство до 19 години (2025), където спечели и индивидуална награда за най-добър нападател с средно по 15 точки на мач - общо 137 точки - 115 от атака, 11 блокади и 11 аса", пише в материала си италианският клуб.