Калояна Налбантова стартира с успех на международния турнир по бадминтон от сериите Чалънджър в Прага

Калояна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите Интернешънъл Чалънджър в Прага.

Четвъртата поставена в схемата българка победи лесно квалификантката Амели Маиснерова (Чехия) с 21:6, 21:16 за 20 минути игра.

По-късно Налбантова ще срещне Рейчъл Дараг (Ирландия).

При мъжете Димитър Янакиев претърпя поражение на старта от номер 6 Даниил Дубовенко (Израел) с 13:21, 17:21 за 39 минути.

По-късно Христомира Поповска ще играе с шестата поставена в схемата представителка на домакините Тереза Швабикова.