Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Без кворум: Ден трети
Калояна Налбантова стартира с успех на международния турнир по бадминтон от сериите Чалънджър в Прага

Спорт
При мъжете Димитър Янакиев претърпя поражение от Даниил Дубовенко (Израел).

Калояна Налбантова стартира с успех на международния турнир по бадминтон от сериите Чалънджър в Прага
Калояна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите Интернешънъл Чалънджър в Прага.

Четвъртата поставена в схемата българка победи лесно квалификантката Амели Маиснерова (Чехия) с 21:6, 21:16 за 20 минути игра.

По-късно Налбантова ще срещне Рейчъл Дараг (Ирландия).

При мъжете Димитър Янакиев претърпя поражение на старта от номер 6 Даниил Дубовенко (Израел) с 13:21, 17:21 за 39 минути.

По-късно Христомира Поповска ще играе с шестата поставена в схемата представителка на домакините Тереза Швабикова.

#Калояна Налбантова

Зам.-министър Стоян Андонов откри Балканското първенство по олимпийско таекуондо в Дупница
Зам.-министър Стоян Андонов откри Балканското първенство по олимпийско таекуондо в Дупница
Ясен Петров, Венцеслав Стефанов и Алберт Попов в предаването "Арена спорт"
Министър Иван Пешев се срещна с представители на ОСК ЦСКА след успешния ремонт на Спортен комплекс "Къро"
Карлос Насар: Нямам намерение да подписвам договора, докато Стефан Ботев е във федерацията
Портретната поредица „Аз съм..." по БНТ 3 става на 10 години
Откриващата церемония на Зимните олимпийски игри ще се проведе на четири локации
Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
У нас
Премиерът Желязков: Не е време за избори
У нас
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
У нас
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата
У нас
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
По света
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
По света
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
У нас
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
У нас
